Геленджик, Краснодарский край, 4 мая, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Прямые еженедельные авиарейсы соединили Геленджик с Челябинском, сообщили 4 мая в пресс-службе аэропорта Геленджика.

Anna Zvereva Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings

Регулярные еженедельные рейсы по маршруту Челябинск — Геленджик — Челябинск открыты с 1 мая, их обслуживает авиакомпания Red Wings на самолётах Sukhoi Superjet 100.

Загрузка первого рейса составила почти 100%. Рейсы будут осуществляться по субботам: вылет из Челябинска будет выполняться в 07:35, приземляться в Геленджике самолёт будет в 9:00. Обратный рейс будет отправляться в 9:50 по местному времени. Время в пути составит около 3,5 часов.