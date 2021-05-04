Рим, , 12:23 — REGNUM Футболисты национальной сборной команды Италии прошли вакцинацию от COVID-19 перед чемпионатом Европы. Об этом 4 мая сообщает газета La Stampa.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По информации издания, часть игроков была вакцинирована в Милане, а остальные — в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.

При этом ранее власти страны разрешили доступ зрителей на римский Олимпийский стадион, на котором должны будут пройти четыре матча европейского первенства и в том числе — матч открытия, который состоится 11 июня с участием сборных Италии и Турции.

Отметим, на фоне пандемии коронавирусной инфекции футбольные матчи в Италии до настоящего времени проходят в отсутствии зрителей и присутствие последних на спортивных мероприятиях будет разрешено в стране с 1 июня при соблюдении всех норм безопасности.