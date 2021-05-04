Москва, , 12:20 — REGNUM Сочи, Москва и Симферополь собрали около 45% «детского» пассажиропотока на майские праздники с 1 по 10 мая. Об этом 4 мая сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В частности, доля направлений среди путешествующих с детьми в Сочи составила 19,34%, в Москву — 13,29%, Симферополь — 12,89%.

Помимо этого, 8,03% «детского» пассажиропотока приходится на Санкт-Петербург, 6,32% — на Калининград, 5,79% — на Анапу, 4,08% — на Минеральные Воды.

Замыкают десятку направлений лидеров Самара (2,76%), Екатеринбург (1,71%) и Хабаровск (1,58%).

В анализе учитывались путешествия с детьми дошкольного возраста (до шести лет включительно). Эксперты центра проанализировали билеты туда-обратно, оформленные для вылета с 1 по 10 мая (с датой бронирования после 1 марта).