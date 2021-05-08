Карина Саввина, 8 мая 2021, 13:00 — REGNUM Псков в планах Гитлера был ключом к «парадным дверям» Ленинграда — стратегически важного плацдарма с выходом к Балтике. Через него также предполагалось держать связь с Финляндией. Так что именно Псковский укрепленный район оказался на пути немецкой группы армий «Север», успешная оборона здесь была последней возможностью предотвратить прорыв врага на ленинградском направлении. Но реализовать ее в 1941 году не удалось, Красная Армия потерпела здесь крупное поражение. Псков и территория современной Псковской области были захвачены врагом и на три года оказались в жестокой оккупации. В эти годы на Псковщине развернулось мощное партизанское движение, а Красная Армия смогла освободить Псковскую землю только летом 1944 года.

Город Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1944
Город Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1943
Станция Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1943
Начало войны. Город Дно горит. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941
Станция Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1943
Начало войны. Город Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941
Начало войны. Город Дно горит. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941
Город Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1943
Аптека. Город Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1944
Немецкое кладбище в Невеле. Невель. Псковская область. 1941-1943
Станция Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1942

Не совсем граница

Как и по всей стране, 22 июня 1941 года, после объявления войны, митинги во Пскове собрали множество людей — почти 10 тысяч. Согласно документам, молодой формовщик завода «Металлист» по фамилии Ильин на акции сказал, что пойдет на фронт «громить зарвавшегося и обнаглевшего врага». «Мы не сомневаемся в том, что победим. На смену нам к станку придут наши дети, жены и сестры, которые будут крепить тыл. Наш народ не раз показывал врагам свою несокрушимую мощь, непреклонную волю к победе. Пусть знают фашисты, что они погибнут».

Жители покидают город. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1942
Город Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1943
Город дно. Дновский район. Псковская область. 1941
Город Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1944
Памятник Сталину. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941
Дом культуры. Город Дно в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1943
Богоявленская церковь. Псков. Псковская область. 1943-1944
Рынок. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Железная дорога. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Успенский собор в Пушкинском заповеднике, разгромленный гитлеровцами. Пушкинские Горы. Городское поселение Пушкиногорье. Пушкинский район. Псковская область. 1944
Разминирование красноармейцами памятника на могиле А.С. Пушкина. Пушкинские Горы. Городское поселение Пушкиногорье. Пушкинский район. Псковская область. 1944
Прохождение строя советских воинов. Пушкинский район. Псковская область. 1944
Мраморная плита, установленная не месте памятника А.С. Пушкину, разбитая гитлеровцами. Пушкинские Горы. Городское поселение Пушкиногорье. Пушкинский район. Псковская область. 1944

Однако до этого момента было еще очень далеко, и Псковщина одной из первых приняла на себя удар врага. В первые дни войны здесь призвали на службу 15 тыс. человек — почти четверть всего городского населения. Всего же за годы войны с фашистами бились около 200 тысяч уроженцев псковской земли.

Мраморная плита, установленная не месте памятника А.С. Пушкину, разбитая гитлеровцами. Пушкинские Горы. Городское поселение Пушкиногорье. Пушкинский район. Псковская область. 1944
Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Казанский женский монастырь. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Рынок в Острове. Островский район. Псковская область. 1942
Комиссионный магазин в Острове. Островский район. Псковская область. 1942
Река Великая. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Река Великая. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Мост через реку. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Троицкий собор. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Троицкий собор. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Троицкий собор. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Троицкий собор. Остров. Островский район. Псковская область. 1942
Первокурсники Педагогического института. Псков. Псковская область. 1941
Разрушенная гитлеровцами деревня Мельница. Пустошкинский район. Псковская область. 1942
Троицкий мост. Псков. 1944
Вид из Троицкого собора на Довмонтову башню и мост Красной армии. Псков. Псковская область. 1942
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Порхов. Порховский район. Псковская область. 1942
Первокурсники Педагогического института у реки Великая. Псков. 1941
Церковь Николая Чудотворца. Порхов. Порховский район. Псковская область. 1941-1943
Церковь Николая Чудотворца. Порхов. Порховский район. Псковская область. 1941
Танки Советской армии прорвались в город. Невель. Невельский район. Псковская область. 1944. (с) В. Гребнев
Троицкий собор. Порхов. Порховский район. Псковская область. 1941
Лесосплав, р. Великая. Псковская область. 1942
Церковь Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. Псков. 1941-1942

Псковщина после Гражданской войны в течение 20 лет была пограничной зоной, здесь размещалось значительное число войск на укрепленных погранзаставах. Но после присоединения Эстонии и Латвии к СССР, в 1940 году, войска вывели, а погранзаставы демонтировали. Псковский, Островский и Себежский укрепленные районы уже не являли собой непрерывную линию обороны. Оборудование новых сооружений так и не закончили, табельного вооружения там не было. Вооружение готовых оборонительных сооружений, построенных до 1937 года, убрали на склады. Большая часть их и вовсе была засыпана землей. Всего на фронте протяженностью около 150 км от Пскова до города Острова имелось примерно 140 законсервированных сооружений. В Себежском укрепленном районе на протяжении 60 км — еще 75 таких же.

Взорванный Селихновский мост во время войны и временная переправа в период оккупациии. Пушкиногорский район. Псковская область. 1942-1944
Деревня Карпово. Псковский район. 1941
Анастасьевские ворота Святогорского монастыря. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Отступление. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1941
На территории монастыря у Никольской церкви. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Разрушенная Никольская церковь на территории Святогорского монастыря. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Солдаты входят в Святогорский монастырь через Анастасьевские ворота. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Пятницкие ворота. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Разрушенный Успенский собор. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Разрушенные Успенский собор и Никольская церковь. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Пушкинские Горы после освобождения. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Пятницкие ворота монастыря Святогорского монастыря. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Возвращение после оккупации. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Военные у могилы Пушкина в Святогорском монастыре. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944
Военные у могилы Александра Пушкина. Пушкинские Горы. Пушкиногорский район. Псковская область. 1944

С 28 июня строительные части Северо-Западного фронта принялись за работу: пытались привести сооружения в боеготовность, рыли окопы и ходы.

На Ленинград двигались 42 вражеские дивизии. Силы фашистов превосходили советские в дивизиях в 1,4 раза, в танках — в 1,3, в орудиях и минометах — в 3, а в авиации — в 1,2 раза, а там, где немцы наносили главные удары, превосходство было многократным.

На Северо-Западном фронте не хватало даже походных кухонь, кипятильников, телег и бричек. Красноармейцы сутками сидели на сухих пайках. На срочный ремонт неисправных телег и кипятильников подрядились псковские заводы «Металлист» и «Выдвиженец», выполнившие заказ за сутки.

Печи в Себеже. Городское поселение Себеж. Себежский район. Псковская область. 1941-1943
Себеж. Себежский район. Псковская область. 1941-1943
Река Пскова. Псков. 1941-1942
Церковь Василия на Горке. Псков. 1944-1945
Железнодорожный вокзал. Псков. 1941-1942
Набережная. Псков. 1941
Ворота на границе. Себежский район. Псковская область. 1941
Парад Победы. Псков. 1945
Кром. Псков. Псковская область. 1942
Снетогорский женский монастырь. Псков. 1941-1942
Кром. Псков. 1941
Улица Германа. Новоржев. Новоржевский район. Псковская область. 1941-1942
Церковь Николая Чудотворца.В 1944 взорвана отступающими немцами. Новосокольники. Новосокольнический район. Псковская область. 1944
Здание Земского банка. Псков. Псковская область. 1943
Станция Изоча. Невельский район. Псковская область. 1943
Переправа немецких войск. Псков. Псковская область. 1941
Печи сгоревших домов. Опочка. Опочецкий район. Псковская область. 1941-1942
Опочка. Опочецкий район. Псковская область. 1941-1942
Опочка. Опочецкий район. Псковская область. 1941-1942

Пытались защитить и сам Псков. Железнодорожники установили жалюзи и козырьки на световых сигналах и указателях, уменьшили накал лампочек, окна, входы и выходы закрыли светонепроницаемыми материалами — всё для того, чтобы не дать немецким летчикам лишних ориентиров. За первый день войны в скверах, дворах и парках Пскова вырыли 2,5 км щелей-укрытий. Срочно развернули несколько полевых госпиталей. Один из них, 629-й, открыли в клубе завода «Пролетарий». Он работал вплоть до того дня, когда бои развернулись уже на псковских окраинах. В последний момент всех раненых и имущество погрузили в вагоны, и эшелон с медиками ушел под обстрелами артиллерии и авиации.

Эвакуировать людей из Пскова начали только 3 июля, выехали около 45 тысяч человек. Оборудование заводов и другие материальные ценности вывозили еще с 25 июня. Специальные команды для эвакуации скота перегнали на восток из прифронтовых районов десятки тысяч голов — коров, овец, коз и свиней.

Партизаны у щита с листовками в дер. Лосицы. Плюсский район. Псковская область. 11.1943
Церковь святого Климента. Псков. Псковская область. 1941-1942
Ольгинский мост. Псков.
Троицкая церковь. Невель. Псковская область. 1943
Храм Варлаама Хутынского. Псков. 1942
Собор Иоанна Предтечи. Псков. 1942
Покровская церковь. Псков. 1941-1944
Взорванная фашистами церковь Николая Чудотворца. Новосокольнический район. Псковская область. 01.1944. (с) Виктор Кондратьев
Троицкая церковь. Опочка. Псковская область. 1941
Рижский мост. Псков. 1942-1943
Церковь Анастасии Римлянки. Псков. Псковская область. 1941-1942
Дупли. Опочецкий район. Псковская область. 03.10.1941
Успенская церковь. Псков. 1941-1942
Троицкая церковь на Завеличье. Опочка. Псковская область. 1941-1944
Школа. Дно. Дновский район. Псковская область. 1941-1942
Немецкое кладбище. Псков. Псковская область. 1941-1944
Пятницкая церковь. Великие Луки. Псковская область. 1941

К концу июня в Ставке осознали, что первый стратегический эшелон на западной границе не может не только уничтожить, но даже удержать врага. 26 июня от командующего Северо-Западным фронтом потребовали ускориться и привести в боеготовность Псковский, Островский и Себежский укрепленные районы. 29 июня Ставка приказала сосредоточить все резервы в районе Пскова, Острова, Порхова и Новоржева и прочно закрыть Ленинград.

Немецкая аэрофотосъемка поселка и станции Дедовичи. Дедовичский район. Псковская область. 1944
Взорванный фашистами железнодорожный мост через реку Ловать. Великие Луки. Псковская область. 06.1943. (с) В.П. Гребнев
Железнодорожный вокзал после боев за освобождение города. Великие Луки. Псковская область. 1943
Дулаг-100. Городское поселение Порхов. Псковская область. 1941-1942
Лаг-100. Городское поселение Порхов. Псковская область. 1941-1942
Дулаг-100. Городское поселение Порхов. Псковская область. 1941-1942
Дулаг-100. Городское поселение Порхов. Псковская область. 1941-1942
Богоявленский собор. Великие Луки. Псковская область. 1941
Рынок. Остров. Псковская область. 1942
Рынок. Остров. Псковская область. 1942
Кром. Псков. Псковская область. 1941-1942
Ольгинский мост. Псков. Псковская область. 1941
Ольгинский мост. Псков. Псковская область. 1942-1943

Потерянный Остров

Река Великая являет собой естественный рубеж, протекая с юга на север — через города Остров, Псков — и впадая в Псковское озеро. Переправы через реку необходимо было подорвать, пока к ним не подошел агрессор. Но железнодорожный и шоссейный мосты в Пскове, по которым назад от границы отходили соединения 41-го стрелкового корпуса, уничтожить не успели.

Резервы сосредоточить в районе Пскова тоже не успевали: 8-я и 27-я армии слишком спешно отступали с рубежей в районе Западной Двины. В итоге 4-я немецкая танковая группа вышла к Острову очень быстро. Уже к вечеру 3 июля завязался бой, немцы намеревались форсировать Великую и занять плацдарм на восточном берегу. В 19:00 они обстреляли левый фланг Островского укрепленного района. Оборону прорвали примерно за час и вышли в район Байкова, в 15 километрах юго-западнее Острова. На правом фланге противник сумел переправиться через Великую и захватить плацдарм в районе Тишина.

Дедовичи. Дедовичский район. Псковская область. 1941
Кром. Псков. Псковская область. 1941
Кром. Псков. Псковская область. 1941
Покровские ворота. Псков. Псковская область. 1941
Кром. Псков. Псковская область. 1941
Рынок. Псков. Псковская область. 1941
На реке Великой. Псков. Псковская область. 1941
Церковь Василия на горке. Псков. Псковская область. 1943-1944
Подбитый Т-26 обр.1931г. Псков. Псковская область. 1941
Никольские башня и церковь. Городское поселение Порхов. Псковская область. 1942
Церковь Жён Мироносиц. Остров. Псковская область. 1941

41-й стрелковый корпус пытался спасти положение и вытеснить противника обратно за реку. Удалось это сделать только на небольшом участке в районе Тишина — справился 4-й батальон 468-го стрелкового полка при огневой поддержке 2-го дивизиона 564-го гаубично-артиллерийского полка и взвода противотанковых орудий. Но этого было мало.

Советские военнослужащие, догадывались ли они о бедственном положении фронта или нет, проявляли фантастический героизм в попытках остановить врага, не пустить дальше от границы. 4 июля командир эскадрильи 10-го краснознаменного бомбардировочного авиационного полка капитан Михайлов вылетел в район Острова, чтобы ударить по немецким танкам у Шлыковой Горы. Его самолет подбили неподалеку от цели, машина загорелась. Капитан передал командование и повел свой объятый огнем самолет на колонну вражеских танков, в гуще которых и взорвался. Капитан Михайлов повторил то, что буквально неделей ранее совершил Николай Гастелло в Белоруссии.

Герой Советского Союза Леонид Михайлов
Герой Советского Союза Леонид Михайлов

Кровопролитные бои шли до глубокой ночи. Немцы заняли Остров. Военный совет Северо-Западного фронта перенес штаб из Пскова в Новгород. Незадолго до этого командующий фронтом отдал новый приказ войскам: уничтожить прорвавшегося противника и вновь овладеть Островом. Еще одну попытку вернуть его предприняли утром следующего дня, но безуспешно — 41-й стрелковый корпус должен был выполнить эту задачу, но не сумел. Город был потерян.

Эвакуация раненого бойца во время освобождение города. Великие Луки. Псковская область. 1943
Разрушенный мост через Еменку. Невель. Псковская область. 1941
Разбитая автомашина на улице только что освобожденного города. Великие Луки. Псковская область. 1943
Никольская церковь. Новосокольники. Псковская область. 1941-1942
Церковь Троицы Живоначальной. Подберезье. Псковская область. 1942
К.А.Шестак форсирует реку. Псков. Псковская область. 1944
Разрушенное здание Пожарной части. Порхов. Псковская область. 1941-1942
Вид реки Великой в сторону моста Красной армии. Псков. Псковская область. 1942-1943
Мост Красной армии. Псков. Псковская область. 1942
Город после освобождения. Великие Луки. Псковская область. 1943
Себеж. Псковская область. 1941-1944
Себеж. Псковская область. 1941-1943
Улица Ленина. Собор Богоявления Господня. Великие Луки. Псковская область. 1941
Берег реки Великой. Псков. Псковская область. 1942-1943
Псков сразу после занятия города немецкими войсками. Псковская область. 1941
Временный железнодорожный мост. Псков. Псковская область. 1944
Разрушенный железнодорожный мост. Псков. Псковская область. 1944
Церковь Василия на Горке. Псков. Псковская область. 1942
Центральная площадь. Псков. Псковская область. 1944

Земля первых Героев

Псковская земля стала родиной, местом подвига и гибели первых Героев Советского Союза в той войне.

Враг начал бомбить Псков со 2 июля. Разрушали заводы, дома, целые улицы и районы были уничтожены. Если до начала войны в Пскове было около 3000 зданий, то за военные годы почти половина из них оказалась стерта с лица земли. Пострадали все промышленные предприятия, оборудование с уцелевших потом вывозили в Германию, памятники старины, древние церкви, во многих из них в годы оккупации немцы устроили конюшни и скотные дворы. Всемирно известные Поганкины палаты были повреждены, а ценности разворованы. В 1942 году фашисты устроили в них аукцион произведений искусства, похищенных из других русских городов — Петергофа, Новгорода и Гатчины.

Но на подступах к Пскову и Острову воевали советские летчики, прикрывая города, как могли. Именно здесь впервые в истории Великой Отечественной советские авиаторы пошли на таран немецких самолетов в воздухе.

Торговля рыбой на берегу Великой. Псков. Псковская область. 1942
Река Великая. Псков. Псковская область. 1942
Река Великая. Псков. Псковская область. 1942
Мост Красной Армии. Псков. Псковская область. 1942
Мост Красной Армии. Псков. Псковская область. 1942
Временный мост. Псков. Псковская область. 1944
Вид на Кром. Псков. Псковская область. 1942-1943
Вид на Кром. Псков. Псковская область. 1942
Лодочная пристань на реке Великой. Псков. Псковская область. 1943
Троицкий собор. Псков. Псковская область. 1942
Советская улица. Псков. Псковская область. 1942

Молодой пилот, младший лейтенант Петр Харитонов вынужден был пойти на это в первый же боевой вылет — 28 июня 1941 года. Он сражался с Ju-88 («юнкерсом»). После повреждений у советского самолета отказал пулемет. Харитонов еще ближе подошел к «юнкерсу» и винтом отрубил его хвостовое оперение — тот рухнул к северо-западу от Острова. Петр Харитонов благополучно приземлился.

Герой Советского Союза Пётр Харитонов
Герой Советского Союза Пётр Харитонов

В тот же день в воздух поднялась группа советских истребителей — они должны были отразить атаку бомбардировщиков на аэродром. Младший лейтенант Степан Здоровцев догнал два «юнкерса» и сбил. И снова — замолчал пулемет, возможно, кончились патроны. Здоровцев пошел на таран и тоже ударил винтом истребителя по хвосту Ю-88. Здоровцев приземлился, а затем вылетел на новое задание.

На следующий день, 29 июня, младший лейтенант Михаил Жуков прикрывал Псков в десятке истребителей. Когда пулемет израсходовал патроны, Жуков тоже решил таранить врага и преследовал его до тех пор, пока тот не упал в Псковское озеро.

Герой Советского Союза Степан Здоровцев
Герой Советского Союза Степан Здоровцев

8 июля 1941 года был подписан первый в годы войны указ президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза летчикам, младшим лейтенантам Петру Харитонову, Степану Здоровцеву и Михаилу Жукову.

«Высокая честь, оказанная мне Советским правительством, удесятеряет мои силы, мою ненависть к врагам, мою готовность до последней капли крови биться с озверелыми фашистскими бандитами, вероломно напавшими на нашу социалистическую Родину», — заявил Михаил Жуков, благодаря за награду. Победы над Гитлером он уже не увидел — погиб в 1943 году у Невской Дубровки, когда с воздуха прикрывал советских солдат.

Герой Советского Союза Михаил Жуков
Герой Советского Союза Михаил Жуков

На земле нашлось место не менее впечатляющим поступкам. К 8 июля противник уже готов был осаждать Псков, к южным его окраинам приближались танки. Необходимо было взорвать железнодорожный мост через реку Великую у поселка Корытово в Пскове.

Когда минирование завершилось, младший лейтенант Семен Байков получил приказ взрывать мост и отступать. Но вдруг саперы доложили Байкову, что на противоположном берегу к единственному сохранившемуся пока мосту пробивается артиллерийский дивизион Красной Армии. Байков принял решение ждать ребят: команда саперов в несколько минут соорудила деревянный настил и пропустила артиллеристов через уже заминированный мост. Но смыкающееся кольцо немцев не оставило это без внимания: мост обстреляли, разрушив подводку проводов к зарядам. Тогда Байков и его команда из шестерых саперов бросились на мост и взорвали его вместе с собой. Байков погиб. Первым среди воинов инженерных частей был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Семён Байков
Герой Советского Союза Семён Байков

Немецкий 41-й моторизованный корпус к вечеру 9 июля обошел Псков с востока. Советские войска тем же вечером оставили город. С его потерей серьезная опасность нависла над Ленинградом.

Терпя поражение на Псковском рубеже, Красная Армия на Северо-Западном фронте отступила на 85 км на восток, части 41-го стрелкового корпуса, 1-го механизированного корпуса понесли большие потери в людях и технике. Командира 41-го корпуса генерал-майора И. С. Кособуцкого уже 26 июля 1941 года приговорили к десяти годам лагерей, начальника инженерной службы корпуса майора А. А. Головлева расстреляли «за трусость и паникерство», приговорили к расстрелу и командира 118-й стрелковой дивизии генерал-майора Н. М. Гловацкого. В конце 1950-х их реабилитировали за отсутствием состава преступления.

Красноармейцы на Советской улице. Псков. Псковская область. 1944
Дом Советов во время фашистской оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Бывший Дом Вязьменского во время фашистской оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Площадь Ленина и Дом Советов во время фашистской оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Себеж. Псковская область. 1941
Застройка Пролетарской улицы в Себеже. Псковская область. 1941
Мост Красной Армии. Псков. Псковская область. 1942-1943
Улица Гоголя. Псков. Псковская область. 1941-1942
Жители Пскова на восстановлении города после его освобождения. Псков. Псковская область. 1944

Вешали на столбах

К вечеру 9 июля 1941 года гитлеровцы заняли Псков. Над городом подняли стяги со свастикой. Оккупанты потребовали от жителей немедля сдать огнестрельное и холодное оружие, радиоприемники и даже велосипеды — как имущество, «угрожающее безопасности Германии». Один из приказов — больше трех не собираться. Ввели комендантский час. За ослушание могли расстрелять.

Немецкое аэрофото (фрагмент). Невель. Псковская область. 1941
Соборная церковь Николы Чудотворца. Новоржев. Псковская область. 1941-1942
Немецкие войска у цепных мостов через реку Великую. Остров. Псковская область. 1941
Пролетарский бульвар. Псков. Псковская область. 1942-1943
Петровская мыза. Опочка. Псковская область. 1941-1944
Церковь Параскевы Пятницы. Пушкинские Горы. Городское поселение Пушкиногорье. Псковская область. 1941
Восстановление гостиницы Октябрьская. Псков. Псковская область. 1944
Разрушеннный храм Василия на Горке. Псков. Псковская область. 1944
Взорванное здание Паганкиных палат. Псков. Псковская область. 1945
На разминировании. Псков. Псковская область. 1942
Советская улица. Псков. Псковская область. 1941-1942
Кремль. Псков. Псковская область. 07.1941
Церковь на Шелони после пожара. Псковская область. 1942
Разборка разрушенных зданий. Невель. Псковская область. 1941
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1941-1944
Невель. Псковская область. 10.1943

К тому моменту из более чем 60 тысяч жителей Пскова в городе осталось около 12 тысяч — те, кто не успел эвакуироваться. Большинство местных жителей было выселено оккупантами на окраины или в деревни. Улицы Пскова переименовали. Так, Октябрьская стала улицей Гитлера, улица Ленина — улицей Плаунер. Город превратили в центр дислокации военных и административно-хозяйственных органов группы армий «Север». В гостинице «Октябрьская» разместился штаб командования вместе с начальником хозуправления «Севера» полковником Беккером.

В поселке Стремутка под Псковом организовали разведывательно-диверсионный центр «Цеппелин», агентов готовили в деревне Печки Печорского района. «Цеппелин» руководил так называемыми ягд-командами: «охотничьи команды» боролись с подпольем и партизанами. Ягд-команды массово арестовывали, расстреливали жителей, сжигали дома и целые поселки. «Неблагонадежных» направляли в концлагеря, например, в деревню Моглино.

Церковь на Шелони после пожара. Псковская область. 1942
Разборка разрушенных зданий. Невель. Псковская область. 1941
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1941-1944
Невель. Псковская область. 10.1943
После освобождения. Невель. Псковская область. 10.1943
Трапезная. Печоры. Псковская область. 1944-1945
Остров. Псковская область. 1941-1943
Мост Красной Армии. Псков. Псковская область. 1941
Церковь Николая Чудотворца. Новосокольники. Псковская область. 1942
Советские солдаты в Михайловском. Михайловское. Городское поселение Пушкиногорье. Псковская область. 1944. (с) С.С. Гейченко
Руины Реального училища. Псков. Псковская область. 1941-1944
Вид на Запсковье. Псков. Псковская область. 1941-1944

Городская управа провела перепись населения, каждый получил свой номер. Была и биржа труда: для выявления работников и при необходимости угона их в Германию. Появились «рабочие паспорта», которые были обязаны получить все лица в возрасте от 14 до 65 лет, чтобы можно было перемещаться по городу. Беспаспортные считались дезертирами с «трудового германского фронта» и бросались в тюрьмы. Тем не менее многие псковичи биржу труда игнорировали, прятались по погребам и подвалам, уходили в леса. На них устраивали облавы, хватали всех подряд, тащили на сборный пункт, грузили в товарные вагоны и тысячами вывозили в Германию.

Церковь Воскресения Словущего. Теребени. Псковская область. 1941
Рижское шоссе. Псков. Псковская область. 1941
Советская площадь в период оккупации. Псков. Псковская область. 1941
Вступление Красной Армии в Псков. Псков. Псковская область. 1944
Смоленская улица во время оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Смоленская улица во время оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1942
Советская площадь во время оккупации. Псков. Псковская область. 1941-1942
Опочка. Опочецкий район. Псковская область. 1941-1944
Псковская область. 08.1941
Троицкий собор и колокольня Псковского Крома. Псков. Псковская область. 1941-1942
Ь
Псков. Псковская область. 1941-1943
Набережная. Псков. Псковская область. 1942

…На биржу труда устроилась владеющая немецким языком молодая Ольга Морозова. Пошла она туда по заданию секретаря Псковского подпольного райкома партии Ивана Киселева, и даже ее матери сообщили, будто девушку заставили фашисты. С биржи Ольга Морозова вытаскивала для подпольщиков бланки пропусков — аусвайсов, а также заранее информировала о грядущих облавах и проверках, собирала разведданные. Ее раскрыли вечером 20 ноября. Немцы нагрянули в квартиру Морозовых на Милицейской улице, 18. Ольга даже не успела снять пальто, как ее схватили, вырвали из рук сумку — на стол высыпались бланки пропусков.

Через два дня фашисты арестовали и врача Александру Рубцову, которая тоже была подпольщицей и выдавала молодым людям фиктивные справки о болезнях, чтобы их не угнали на работы в Германию. На допросах женщин избивали плетьми, пытали в «бане» — раздевали и на морозе обливали водой из пожарного шланга, а после окоченения тащили «разогревать», пишет заместитель командира Второй Ленинградской партизанской бригады по разведке В. Смирнов, который был знаком с матерью Ольги Морозовой. Грудь и спина Ольги были покрыты кровавыми рубцами, когда ее водили по псковским улицам в кандалах. На ее шее висела дощечка с надписью: «Кто опознает и скажет, что это партизанка?». Она никого не выдала и вместе с Александрой Рубцовой была расстреляна. Ее мать сумела подобрать только краткое послание от дочери во время одного из таких проходов в кандалах. Там было написано: «Мама! Как тяжелы эти цепи!».

Церковь Василия на Горке. Псков. Псковская область. 1944-1945
Руины дома-музея А.С. Пушкина. Михайловское. Городское поселение Пушкиногорье. Псковская область. 08.1944
Руины церкви Воскресения Христова. Деревня Воронич. Псковская область. 08.1944
Гостиница Октябрьская. Псков. Псковская область. 1944
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1941-1943
Драматический театр после капитално-восстановительных работ. Псков. Псковская область. 1945
Улица Карла Либкнехта в период оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Разрушенная улица. Великие Луки. Псковская область. 1943-1944
Богоявленский собор в период фашистской оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Набережная р. Ловати. Великие Луки. Псковская область. 1943-1944. (с) Б.С. Скобельцын
Левый берег Ловати в период оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Переправа фашистов через Ловать. Великие Луки. Псковская область. 08.1941

На принудительные работы гнали всех, кто старше 14 лет. В одной из инструкций для трудовых лагерей было написано: «Копать землю и дробить камни — это работа не для немцев, для этого есть русские». Работать приходилось по 14−16 часов в сутки. В день выдавали по 200−300 граммов хлеба и литр баланды. Лагеря для гражданских располагались в Черёхе, Крестах, Проможицах, на Завеличье. Военнопленных держали еще и в Корытове, Промежицах, в районе совхоза «Родина» и около завода «Пролетарий». В лагерях на Псковщине замучили сотни тысяч советских людей, только в «Шталаге-372» — 75 тысяч военнопленных.

«По сообщению немецких властей, случаи отказа от работы и злостного уклонения отдельных граждан города от несения трудовой повинности в настоящее время принимают совершенно недопустимый характер и становятся явлением обычного порядка, а применяемые до сего времени меры борьбы с этим явлением не достигают своей цели и не дают необходимых положительных результатов. Поэтому немецкие власти с 1 февраля будут в этих случаях применять самые суровые меры, вплоть до расстрела», — такой приказ расклеили 31 января 1942 года.

У крепостного вала. Великие Луки. Псковская область. 1944
Развалины Троице-Сергиевского монастыря. Великие Луки. Псковская область. 1945
Восстановление железнодорожных путей после освобождения города. Великие Луки. Псковская область. 1943
Дом Советов после освобождения. Великие Луки. Псковская область. 01.1943
Железнодорожный вокзал после освобождения. Великие Луки. Псковская область. 1943
Дом на улице Некрасова. Великие Луки. Псковская область. 1944-1945
Фашистская аэрофотосъемка крепости. Великие Луки. Псковская область. 1943
Вид на город. Псков. Псковская область. 1941
Порхов. Порховский район. Псковская область. 1942
Водораздаточная колонка. Порхов. Порховский район. Псковская область. 1941-1943
Разрушенный мост. Порхов. Порховский район. Псковская область. 1944
Мост. Порхов. Порховский район. Псковская область. 1941-1942
Мост Красной Армии. Псков. Псковская область. 1942-1943

В городе уже были построены виселицы, для повешения применялись телеграфные столбы, балконы и даже деревья. Казни были публичными, а трупы запрещалось вынимать из петли по несколько дней. Евреев просто вывозили за город и расстреливали. Свою смерть в карьере у деревни Ваулино и на Подборовских торфяниках приняли около тысячи человек. За время оккупации фашисты уничтожили почти всех псковских евреев.

После освобождения Пскова в 1944 году Чрезвычайная госкомиссия по расследованию зверств фашистов установила, что в одном только Пскове и его окрестностях оккупанты умертвили более 290 тысяч человек. Однако точное их количество узнать уже невозможно.

Немецкая аэрофотосъемка. Великие Луки. Псковская область. 12.07.1941
Немецкая Аэрофотосъемка левого берега Ловати. Великие Луки. Псковская область. 1941
Немецкая аэрофотосъемка. Великие Луки. Псковская область. 05.07.1941
Жд вокзал во время оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
У могилы А.С. Пушкина. Группа командиров бригады Резерва Главного Командования Красной армии. Пушкинские Горы. Псковская область. 07.1944
Богоявленский собор в период фашистской оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Вид на Богоявленский собор. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Вид на площадь Ленина. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Вид на Богоявленский собор и бани. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Гестапо в здании гостиницы Москва. Великии Луки. Псковская область. 1941-1942
Вид на город с Троице-Сергиевского монастыря. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Фашистская съемка Троице-Сергиева монастыря. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Великие Луки под оккупацией. Псковская область. 1942
Арка ворот и церковь на Казанском кладбище. Великие Луки. Псковская область. 1945
Улица Энгельса после освобождения. Великие Луки. Псковская область. 1944
Железнодорожный техникум после освобождения города. Великие Луки. Псковская область. 1943
Развалины бывшей лютеранской кирхи. Великие Луки. Псковская область. 1943
Железнодорожный техникум после освобождения города. Великие Луки. Псковская область. 1944
Разрушенное здание трикотажной фабрики. Великие Луки. Псковская область. 1943
Улица Смоленская. Вознесенский храм. Великие Луки. Псковская область. 1943
Ул. Некрасова. Вознесенский собор. Великие Луки. Псковская область. 1943
Дом врача после освобождения города. Великие Луки. Псковская область. 1943
Здание Госбанка и Богоявленский собор (Никольская церковь) во время оккупации. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Школа № 6 после освобождения города. Великие Луки. Псковская область. 1943
Здание школы после освобождения города. Великие Луки. Псковская область. 1943-1944
Улица Некрасова после освобождения города. Великие Луки. Псковская область. 1943
Возле руин Воскресенского собора. Великие Луки. Псковская область. 1943

Партизанская война

Псковичам было запрещено привечать, кормить, устраивать на ночлег незнакомцев. Причина в том, что на Псковщине велась ожесточенная партизанская война. Она шла 32 месяца, там сражались 29 бригад, были созданы три партизанских края.

Численность отрядов составляла от 25 до 180 человек. 27 сентября 1941 года первым в стране был создан штаб партизанского движения Ленинградской области, куда в то время входил север нынешней Псковской области. Всего на Псковщине было 57 тысяч партизан, что больше, чем в любом другом регионе. Жертвы тоже были велики: погибло более шести тысяч партизан.

Церковь Иоанна Богослова. Псков. Псковская область. 1941-1944
Церковь Покрова Богородицы от Нового Торга. Псков. Псковская область. 1941-1943
Немецкая аэрофотосъемка Великолукской крепости. Великие Луки. Псковская область. 16.07.1941
Фашистский НП в центральной части города. Великие Луки. Псковская область. 1943
Разрушенная улица Ленинская. Великие Луки. Псковская область. 1944
Железнодорожный вокзал. Великие Луки. Псковская область. 1941
Бывшее здание духовного училища. Великие Луки. Псковская область. 1944
Разрушенный жд вокзал. Великие Луки. Псковская область. 1943-1944
На фоне здания на углу улиц Некрасова и Ботвина. Великие Луки. Псковская область. 1943
Фашистская аэрофотосъемка поселка Великолукские Ямы. Великие Луки. Псковская область. 1941
Разрушенные Вознесенская церковь и улица Некрасова. Великие Луки. Псковская область. 1943-1945
Панорама разрушенного города. Великие Луки. Псковская область. 1944
Разрушенная Пятницкая (Входоиерусалимская) церковь со стороны улицы Тимирязева. Великие Луки. Псковская область. 1943-1945
Екатерининская часовня на улице Пушкина. Великие Луки. Псковская область. 1945
Немецкая аэрофотосъемка острова Дятлинка и крепости Великих Лук. Великие Луки. Псковская область. 1941
Мост через реку Великую. Остров. Псковская область. 1941

Небольшие отряды и бригады создавали в Ленинграде, переводили через линию фронта и на оккупированной территории собирали воедино. Так попал на войну ленинградец Константин Андреев, который преподавал в Ленинградском сельскохозяйственном институте. О нем корреспонденту ИА REGNUM рассказала дочь, 94-летняя блокадница Кира Сахновская. Андреева отправили на Псковщину. Уполномоченный Ленинградского обкома ВКП (б) по организации подпольной работы в тылу врага, он прибыл в Псков ровно за день до того, как город захватили немцы. Поселили его в деревне Новое Поле. Андреев жил под видом родственника председателя колхоза, под вымышленным именем и с фальшивым паспортом. Его задача состояла в том, чтобы организовывать партизанские отряды на оккупированной врагом Псковщине. В одном из созданных отрядов оказался предатель, и партизаны попались на провокацию.

«У них не было связи, они вынуждены были идти обратно в Ленинград пешком, и в пути его схватили полицаи. И всё. Гестапо его замучило, он погиб. Он плохо видел, и вообще у него был «белый билет» — что-то с ногами, в армию не брали. Но тут партия сказала, и он, наверное, не мог отказаться. Ушел на смерть», — рассказала Кира Константиновна. Ее мать не знала, куда отправили мужа. Последнюю весточку от него она получила, как только он, видимо, прибыл под Псков. «Доехал благополучно. Писем не ждите долго», — говорилось в послании. Семья не представляла, откуда пришло письмо, и о судьбе мужа и отца ничего не ведала еще долгие десятилетия. Сейчас в Пскове, в Краеведческом музее, подвигу Константина Андреева и созданных им отрядов посвящен отдельный стенд.

Старые ворота Кремля. Псков. Псковская область. 1944-1945
Собор Троицы Живоначальной. Псков. Псковская область. 1941
Воскресенский собор. Великие Луки. Псковская область. 1941-1943
Военно-восстановительный отряд. Псков. Псковская область. 1945
Разминирование Пушкинского заповедника. Пушкинские Горы. Псковская область. 1944
Улица Интернациональная. Псков. Псковская область. 1941-1943
Собор Успения Пресвятой Богородицы. Невель. Псковская область. 1941-1942
Школа №12. Псков. Псковская область. 1941-1943
Преображенский собор Мирожского монастыря. Псков. Псковская область. 1941-1943
Набережная. Псков. Псковская область. 1942
На Советской улице. Псков. Псковская область. 1942-1943
Угол улиц Советской и Профсоюзной. Псков. Псковская область. 1941
Советская улица оккупированном городе. Псков. Псковская область. 1941
Набережная. Псков. Псковская область. 1942
Набережная Великой. Псков. Псковская область. 1942

Поскольку Ленинград оказался в блокаде, штаб партизанского движения размещался на свободном от врага Валдае (Новгородская область). Как пишет замначальника оперативного отдела Валдайской опергруппы Ленинградского штаба партизанского движения 1941−1943 годов П. Савельев, там на отшибе, на поросшем березняком мысу у озера стоял одноэтажный деревянный домик. «В нем до декабря 1943 года мы и делили лишения и радости военных лет, организуя народную борьбу в тылу врага. Уже в августе 1941 года Валдай стали называть партизанской столицей, а домик у озера, в котором размещалась наша группа, стал центром, куда тянулись незримые нити из партизанских отрядов и бригад. Для многих, кто хотел участвовать в партизанской войне против фашистских захватчиков, наш дом был местом, где выдавались «путевки» в тыл врага», — пишет он.

В домик у озера нередко наведывались и латышские, и эстонские партизаны, и немецкие подпольщики-тельмановцы, которые останавливались там перед выходом в тыл врага. «Для всех братьев по оружию у нас находились и доброе слово совета, и надежная поддержка», — говорит Савельев.

Благодаря действиям 2-й Ленинградской партизанской бригады южнее озера Ильмень, на стыке современных Псковской и Новгородской областей, в Партизанский край включили более 400 деревень. Бригада трижды отражала наступления карательных экспедиций немцев в 1941—1942 годах.

3-я Ленинградская партизанская бригада весной и летом 1943 года вела против оккупантов «рельсовую войну» — выводила из строя отдельные участки железной дороги.

Советская площадь. Псков. Псковская область. 1941
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1941
Псков. Псковская область. 1941
Понтонный мост через реку Великую. Псков. Псковская область. 1941
Вид на реку Великую. Псков. Псковская область. 1941
Переправа через Великую. Псков. Псковская область. 1941
Мост Красной Армии. Псков. Псковская область. 1941
Домик Стрельца. Печоры. Псковская область. 1941-1944
Разрушенные жилые дома. Псков. Псковская область. 1941
Кузнецкая улица. Псков. Псковская область. 1941
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1942-1943
Набережная Великой. Псков. Псковская область. 1942
Рыбный рынок. Псков. Псковская область. 1942
Набережная Великой. Псков. Псковская область. 1941
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1942-1943
Советская улица. Псков. Псковская область. 1941
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Псков. Псковская область. 1941-1943
Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья. Псков. Псковская область. 1941
Советская улица. Псков. Псковская область. 1941
Троицкий собор. Псков. Псковская область. 1941
Троицкий собор. Псков. Псковская область. 1941

В 1944 году партизаны уже контролировали важнейшие железные и шоссейные дороги, взрывали мосты, устраивали завалы, налеты. Активно помогало население. Так случилось, когда отряды 7-й партизанской бригады перерезали шоссе Ленинград — Псков в ночь на 7 февраля 1944-го. Вместе с сотнями партизан на дорогу с топорами и лопатами вышли 2500 колхозников. Они рубили лес и вывозили бревна на дорогу, вкапывали в шоссе столбы и копали ямы, чтобы остановить немецкий транспорт. За первые шесть недель наступления советских войск партизаны с помощью местных жителей взорвали десятки мостов, пустили под откос 133 вражеских эшелона.

Советская площадь. Псков. Псковская область. 1942-1943
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1942-1943
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1941
Рыбный рынок. Псков. Псковская область. 1942
Набережная Великой. Псков. Псковская область. 1941
Ледоход на Великой. Псков. Псковская область. 1942
Ледоход на Великой. Псков. Псковская область. 1942
Советская площадь в период оккупации города. Псков. Псковская область. 1941
Дом Яковлева. Псков. Псковская область. 1941-1943
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища. Псков. Псковская область. 1941-1943
Река Великая. Псков. Псковская область. 1942-1944
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1942-1944
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1941-1943
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1942-1944
Советская площадь Псков. Псковская область. 1942-1944

Древний город свободен

Укрепленную линию «Пантера» немцы начали сооружать еще в октябре 1942 года. Она проходила по высотам и холмам Псковской равнины, по берегам рек Псковы, Черёхи и Великой на Псковско-Островском рубеже, который около года назад взяли фашисты. Большая стройка шла вплоть до 1944 года: минные поля, колья и колючая проволока, противотанковые рвы, траншеи, огневые точки с амбразурами и выдвижными пулеметными площадками, железобетонные убежища для офицеров, круглосуточные патрули.

По мнению командира авангардного 374-го стрелкового полка К. А. Шестака, оборудовано всё было «в инженерном отношений по всем правилам фортификационной науки» с сотнями долговременных огневых сооружений из камня, дерева и бетона, а также переносной брони.

Сходу прорвать «Пантеру» севернее Пскова в феврале 1944-го не удалось. Особенно прочно прикрывали немцы Ваулинские высоты — там была организована целая система пунктов наблюдения за противником. К следующей попытке советским войскам готовиться пришлось еще четыре месяца.

Набережная Великой. Псков. Псковская область. 1941
Гремячая гора. Псков. Псковская область. 1942-1944
Советская улица. Псков. Псковская область. 1941
Варлаамская башня. Псков. Псковская область. 1942
Улица Леона Поземского. Псков. Псковская область. 1942-1944
Советская площадь в период оккупации. Псков. Псковская область. 1941
Церковь Успения у Парома. Псков. Псковская область. 1941
Центр города. Псков. Псковская область. 1941
Разминирование могилы А.С.Пушкина советскими солдатами. Пушкинские Горы. Псковская область. 1944
Святогорский монастырь. Пушкинские Горы. Псковская область. 1944
Разминирование Святогорского монастыря. Пушкинские горы. Псковская область. 1944-1945
Советская и Октябрьская улицы. Псков. Псковская область. 1944
2-я средняя школа. Псков. Псковская область. 1944
Набережная Псковы. Псков. Псковская область. 1941
Мирожский монастырь. Псков. Псковская область. 1942-1944

17 июля 1944 года удалось прорвать вражескую оборону к югу от Острова и форсировать реку Великую. К 19 июля — продвинуться вглубь на 40 км. Утром 21 июля в город Остров ворвался первый стрелковый батальон 608-го стрелкового полка. Город был освобожден.

Всё это время части 376-й и 128-й стрелковых дивизий готовились отбивать Псков. Восемь дней подряд вплоть до 20 июля солдаты круглосуточно отрабатывали задачи предстоящего штурма и форсирования реки Великой. За эти дни полк пополнялся людьми, боеприпасами и материальной частью.

«Бойцы учились воевать не числом, а уменьем, трудились с величайшим напряжением сил. Мы знали, что нам предстоит с ходу, в короткие сроки, исчисляемые 2−3 часами, а на первом этапе — минутами, форсировать реку Великую. Поэтому командиры подразделений полка по карте и по донесениям разведки в деталях изучили возможные места переправы, подступы к реке, ее берега, тыловые рубежи противника, резервы подручных средств. Мы не рассчитывали на табельные переправочные средства дивизии и армии, поэтому с самого начала ориентировали командиров и бойцов полка на русскую смекалку и находчивость: учили быстро и надежно строить плоты, используя бочки, ящики, двери, оконные и дверные коробки, ворота, телеграфные столбы», — вспоминает К. А. Шестак. Командиры и бойцы его полка, вопреки смертельной усталости, руководствовались солдатской заповедью «Больше пота — меньше крови».

Двор Дома Советов с постаментом памятника Ленину. Псков. Псковская область. 1941-1943
Немецкая колонна. Псков. Псковская область. 1941
Женщины в традиционных костюмах народности Сето у часовни Александра Невского. Печоры. Псковская область. 1941
Женщины в традиционных национальных костюмах народности сету. Печоры. Псковская область. 1941
Святогорский монастырь. Разрушенная Никольская церковь. Пушкинские Горы. Псковская область. 1945
Так выглядели Пушкинские Горы сразу после освобождения. Пушкинские Горы. Псковская область. 1944
Горит Запсковье. Псков. Псковская область. 1944
Фашистская аэрофотосъёмка. Новый Изборск и Сенно. Псковская область. 1941
Взорванный мост через Ловать. Великие Луки. Псковская область. 1941
Разрушенный Псков. Пересечение Советской и Октябрьской улиц. Псков. Псковская область. 1944

«Оглядываясь назад, мы с еще большим основанием можем сказать, что наряду с героизмом командиров и бойцов, проявленным в боях за Псков, огромное значение в исходе прорыва и всего боя имела боевая подготовка в трудные предштурмовые дни. Это не раз потом подтверждали в откровенных беседах сами командиры и бойцы полка», — полагал Шестак.

Утром 22 июля 1944 года 374-й стрелковый полк атаковал станцию Березка. Батальон капитана Коротаева в 6 утра подошел к Крестам и овладел опорным пунктом с востока от Пскова, обнаружив там брошенные отступавшими фашистами оружие, боеприпасы и технику.

Изначально 374-й полк позиционировался как вспомогательный, но после взятия Крестов обстановка обострилась: соседи отставали, и оба его фланга оказались открыты, полк подставлялся под контратаки. И все же командир решил продолжать наступление.

Восточная часть Пскова почти вся была разрушена, сожжена или заминирована. Все угловые здания на перекрестках, поворотах дорог и площадях превратились в огневые точки. Советских солдат на каждом шагу ждали «мины-ловушки»: они взрывались при малейшем нажатии на булыжники мостовой, пороги или двери домов. Противник заминировал даже деревья и столбы. Рядовые саперы Тетерев и Дзотов вдвоем за первый день боев сняли более 140 мин и обезвредили фугасы.

Разрушенный дом по ул. Некрасова 6,1. Великие Луки. Псковская область. 1943
Троицкая церковь. Опочка. Псковская область. 1941
Железнодорожный мост. Псков. Псковская область. 1941
Кремль. Псков. Псковская область. 07.1941
Довмонтов город. Псков. Псковская область. 1942-1943
Довмонтова башня и Троицкий собор. Псков. Псковская область. 1941-1943
Расчет пулемета «Максим». Великие Луки. Псковская область. 1944
Мирожский монастырь. Псков. Псковская область. 1941-1943
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1941
Церковь Пятидесятницы. Псков. Псковская область. 1942
Вид Мирожского монастыря. Псков. Псковская область. 1942
Советский мост. Псков. Псковская область. 1942

Уже к 9 утра восточная часть Пскова была очищена от фашистов, подразделения 374-го стрелкового полка получили приказ форсировать Великую. Подоспели и «соседи» с флангов — 533-й стрелковый полк подошел с юга и углубился с боем в городские кварталы, а 741-й стрелковый полк занял железнодорожный вокзал. Одновременно удар нанесли и с севера, обойдя грозные Ваулинские высоты. За сутки были освобождены 69 населенных пунктов.

К 3 часам дня 22 июля войска 42-й армии заняли правый берег Великой, от Псковского озера до устья реки Черёхи. Немцы уже взорвали все мосты и переправы. Советские солдаты ждать не стали и отправились на другой берег на досках, бревнах или просто вплавь. 23 июля 1944 года к 6 утра Псков был полностью освобожден.

Троицкий собор. Остров. Псковская область. 1941
Разрушенный железнодорожный мост. Псков. Псковская область. 1941
Угол ул. Пионерской и ул. К. Либкнехта. Гостиница «Москва». Великие Луки. Псковская область. 01.1943
Разрушенное здание Госбанка. Великие Луки. Псковская область. 1943
Первая бомбардировка города. Великие Луки. Псковская область. 07.1941
Советская площадь. Псков. Псковская область. 1941
Вид на реку Ловать и Богоявленский собор. Великие Луки. Псковская область. 08.1941
Бой за ул. К. Либкнехта. Великие Луки. Псковская область. 01.1943. (с) В. Гребнев
Подбитый бронеавтомобиль ФАИ-М на фоне церкви Никиты Гусятника. Псков. Псковская область. 1941
Освобождение города от фашистов, улица К. Либкнехта. Великие Луки. Псковская область. 01.1943. (с) В. Гребнев
Площадь Ленина. Великие Луки. Псковская область. 1941-1942
Горят торговые павильоны на рынке. Псков. Псковская область. 1941
Жители Пскова на трудовой повинности по разборке завалов. Руины дома Гладкова. Псков. Псковская область. 1942
Разминирование улицы Советской после освобождения города от фашистов. Псков. Псковская область. 08.1944
Подворье Псково-Печерского монастыря. Псков. Псковская область. 1944
Руины Палат Подзноевых. Псков. Псковская область. 1945
Разрушенное здание Псковского музея. Псков. Псковская область. 1945
Взорванные Поганкины палаты. Псков. Псковская область. 1945
Развалины здания бывшего Губернского дворянского собрания. Псков. Псковская область. 1944-1945
Улица Свердлова. Псков. Псковская область. 1941
Улица Ленина в годы оккупации. Порхов. Псковская область. 1941-1943
Церковь Иоакима и Анны. Псков. Псковская область. 1941-1944
Троицкий собор. Псков. Псковская область. 1942-1943
Церковь Успения у Парома. Псков. Псковская область. 1941-1943
Улица Советская, 44. Псков. Псковская область. 1942-1943
Часовня Знамения Божией Матери. Псков. Псковская область. 1941-1944
Улица Советская в период оккупации. Псков. Псковская область. 1942
Городской рынок в период оккупации города. Псков. Псковская область. 1942
Запсковье. Псков. Псковская область. 1941-1943
Станция Кресты. Псков. Псковская область. 1941-1943
Перекресток Профсоюзной и Советской в период оккупации города. Псков. Псковская область. 1941-1942
Пролетарский бульвар в период оккупации города. Псков. Псковская область. 1941-1944
Улица Старорусская. Порхов. Псковская область. 1941
Улица Интернациональная (Максима Горького). Псков. Псковская область. 1941-1944
Военный городок 3-ей танковой дивизии. Во время оккупации в нем находился пересыльный лагерь военнопленных Dulag 100. Порхов. Псковская область. 1941-1942
Водонапорная башня танкового городка. Порхов. Псковская область. 1941-1942
Пересыльный лагерь военнопленных Dulag 100. Порхов. Псковская область. 1941-1942
Пересыльный лагерь военнопленных Dulag 100. Порхов. Псковская область. 1941-1942
Порховская крепость. Порхов. Псковская область. 1941-1944
Красноармейская улица. Псков. Псковская область. 1942-1944
Освобождение Пскова. Псков. Псковская область. 1944
Артиллерия на берегу Великой. Псков. Псковская область. 1944
Красноармейцы на улице освобожденного Пскова. Псков. Псковская область. 1944
Здание бывшего духовного училища. Псков. Псковская область. 1941-1944
Немецкая техника в районе ул.Коммунальной. Псков. Псковская область. 1941-1944
Вид на собор с Запсковья. Псков. Псковская область. 1941-1944
Бывший Псковский Старо-Вознесенский монастырь. Псков. Псковская область. 1941-1944
Немецкая техника в Кремле. Псков. Псковская область. 1941-1944
Горящий Псков. Псковский Кремль. Псков. Псковская область. 22.07.1944
Бои за освобождение Пскова. Псков. Псковская область. 1944

В обращении к бойцам 374-го стрелкового полка от командования в тот день говорилось: «Товарищи бойцы, сержанты и офицеры! С особым чувством благодарности командование полка обращается к вам, проявившим в борьбе с фашистами высокое чувство патриотизма, геройства и мужества при освобождении от немецких захватчиков древнего русского города Пскова. Поставленная перед нашей частью задача выполнена — Псков освобожден. Мы будем и дальше преследовать противника до его полного уничтожения. Слава нашим героям!»

Вскоре освободили и Завеличье. Полностью Псковская земля очистилась от захватчиков 11 августа 1944 года, когда были освобождены Печоры.

Улица Леона Поземского в период оккупации города. Псков. Псковская область. 1941
Октябрьская улица, церковь Василия на Горке. Псков. Псковская область. 1941
Мост Красной армии (Ольгинский мост). Псков. Псковская область. 1941
Кремль. Псков. Псковская область. 1941
Троицкий собор. Псков. Псковская область. 1941-1944
Никольский храм Псково-Печерского монастыря. Печоры. Псковская область. 1944
Братский корпус Псково-Печерского монастыря. Печоры. Псковская область. 1945
Михайловский собор Псково-Печерского монастыря. Печоры. Псковская область. 1944
На берегу Псковы. Псков. Псковская область. 1941-1944
Церковь Николая Чудотворца со Усохи. Псков. Псковская область. 1941-1944
Пантелеймонов монастырь. Псков. Псковская область. 1941-1943
На цепном мосту. Остров. Псковская область. 1941
Оккупированный Остров. Псковская область. 1941
Церковь Николы со Усохи. Псков. Псковская область. 1944
Перекрёсток Советской и Профсоюзной улиц в период оккупации города. Псков. Псковская область. 1941
Церковь Николы со Усохи. Псков. Псковская область. 1941
Церковь Николы со Усохи. Псков. Псковская область. 1941
Колокольня церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. Псков. Псковская область. 1941
Запсковье в период оккупации. Вид на церковь Космы и Дамиана с Примостья. Псков. Псковская область. 1941
Звонница Космодемьянской церкви после артобстрела. Псков. Псковская область. 1941
Николы со Усохи. Псков. Псковская область. 1941-1942
Троицкий собор Псковского кремля. Псков. Псковская область. 1942
Вид на Псковский кремль. Псков. Псковская область. 1942
Вид на Кремль в период оккупации города. Псков. Псковская область.1942
Колокольня Троицкого собора. Псков. Псковская область. 1941-1942
Троицкий собор Псковского кремля. Псков. Псковская область. 1941-1942
Город Остров во время оккупации. Собор Троицы Живоначальной. Остров. Псковская область. 1941
Церковь Николая Чудотворца. Новоржев. Псковская область. 1941
Погост Камно. Церковь Георгия Победоносца. Псковский район. Псковская область. 1941-1943
Себеж. Псковская область. 1943
Немецкая аэрофотосъемка города. Псков. Псковская область. 1941
Станция Псков-Пассажирский. Псков. Псковская область. 1941-1942
Разрушенный Гостиный Двор. Псков. Псковская область. 1941
Церковь Василия на Горке в период оккупации города. Псков. Псковская область. 1941-1943
Советские солдаты. Псков. Псковская область. 1941
Кремль. Псков. Псковская область. 1942-1944
Кремль. Псков. Псковская область. 1941
Снетогорский монастырь. Псков. Псковская область. 1944
Дом Советов. Великие Луки. Псковская область. 1943
Троицкий собор во время оккупации города. Остров. Псковская область. 1941-1944
Памятник Ленину у Дома Советов. Псков. Псковская область. 1941
Площадь Жертв революции. Псков. Псковская область. 1941
Улица Вокзальная. Псков. Псковская область. 1941
Трамвайные вагоны на Кузнецкой улице. Псков. Псковская область. 1942
Трамвайное депо. Псков. Псковская область. 03.10.1941
Улица Калинина. Псков. Псковская область. 1941-1942
Собор Троицы Живоначальной. Остров. Псковская область. 1942-1944
Идрица. Себежский район. Псковская область. 1943
Пулеметчики ведут бой за г. Великие Луки. Псковская область. 1943

Оригинал Война: Псковщина 1941−1945 гг создан 10.05.2020 в 19:50