8 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Территория Республики Адыгея в годы Великой Отечественной войны была и тылом, и ареной кровопролитных сражений, и зоной оккупации. Вместе со всей страной жители Адыгеи вынесли все тяготы войны и внесли свой вклад в Великую Победу.

Зиявутдин Гаджиахмедов, , 11:00 — REGNUM Разгром войск нацистской Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне стал заслугой многонационального народа Советского Союза. Великую победу плечом к плечу добывали представители всех республик и областей страны, в том числе жители Адыгейской автономной области (ныне — Республика Адыгея), входившей тогда в Северо-Кавказский край.

Солдаты из Адыгеи Из архивов Национального музея Адыгеи

Сражались с первых дней войны

Выходцы из Адыгеи сражались с врагом с первых дней кровопролитной войны. В рядах защитников Брестской крепости, принявших на себя первый удар фашистов, находились Аюб Басте, Юсуф Схаляхо, Челемет Дербок, Шабан Лаюк, Мугарбий Схатум, кавалер ордена трех степеней Григорий Кошаков и другие.

Лаюк Шабан Муратович Григорий Кошаков

Политрук Хусен Андрухаев 8 ноября 1941 года сражался со своей ротой в районе украинского села Дьяково. Но в какой-то момент патроны кончились, и тогда он подпустил противника и, оказавшись в окружении фашистов, подорвал себя противотанковыми гранатами. За проявленное мужество Андрухаев был удостоен звания Героя Советского Союза. Его имя сейчас носит Адыгейский педагогический колледж.

Андрухаев Хусен Борежевич Герой Советского Союза. Мемориальная доска на Майкопском педагогическом колледже (сс) ALDOR46

Свыше полтысячи боевых вылетов, 54 воздушных боя, 15 сбитых вражеских самолетов на счету выходца из Майкопа Дмитрия Зюзина, удостоенного за проявленный героизм звания Героя Советского Союза. Ныне одна из улиц столицы республики названа его именем.

Герой Советского Союза Дмитрий Васильевич Зюзин

Сапер Алий Кошев, вступивший в ряды Красной армии осенью первого года войны, особо отличился в марте 1944 года при переправе танков на пароме через Днестр в районе города Сороки в Молдавии. Осколками снарядов был поврежден канат, и паром стало сносить по течению. Кошев трижды бросился в холодную воду и все же достал тяжелый канат, зацепившийся за подводную сваю, и закрепил его на пароме. Боевая техника была спасена. За отвагу Кошев также был удостоен звания Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Алий Юсуфович Кошев

Воины из Адыгеи участвовали в тяжелых оборонительных боях под Киевом, в битве за Москву, сражениях на Дону и Северном Кавказе. Всего за годы войны более 15 тыс. жителей Адыгеи были награждены орденами и медалями. Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы стали 59 уроженцев округа.

Всего из Адыгеи в годы Великой Отечественной войны было призвано более 80 тыс. человек. На полях сражений погибли или пропали без вести около 37 тыс. жителей. Сведения о них увековечены в пяти томах «Книги памяти», которые были изданы в республике в последние годы.

Экономика перешла на военный лад

Спустя несколько дней после начала войны Адыгейский обком ВКП (б) принял постановление о перестройке работы промышленности, в соответствии с которым основные предприятия области должны были быть переведены на военный лад. Военные заказы в срочном порядке стали выполнять завод «Красный Октябрь», комбинат «Лесомебель», механический завод имени Фрунзе, Адыгейский каучуковый завод, артель «Молот».

Адыгейский консервный завод наряду с производством продуктов питания наладил выпуск различных видов снаряжений, а коллектив Майкопского горпромкомбината освоил производство валенок.

Госпиталь. Майкоп, Адыгея. 1943

В ноябре 1941 года из 46 промышленных предприятий в Майкопе 17 полностью работали на нужды Красной армии, остальные кооперировались с ними. Выпускались снаряды, гранаты, шашки, волокуши. К началу 1942 года промышленные предприятия области производили для армии около 30 видов различной продукции.

В связи с перестройкой профиля на предприятиях также пришлось коренным образом менять технологию производства. Был обеспечен более строгий режим экономии в расходовании металла, топлива, электроэнергии, сырья, созданы дополнительные источники для увеличения выпуска оборонной продукции при сокращении численности рабочих. В результате в 1941 году промышленность области сумела сохранить объем производства на уровне предыдущего года и выпустить продукцию на сумму свыше 100 млн рублей.

Майкоп. Осень 1942 года

Большие трудности война создала и для сельского хозяйства. Основная часть мужчин-колхозников, трактористов, комбайнеров и других рабочих МТС и совхозов была мобилизована на фронт. На нужды армии была отдана и значительная часть тракторов, лошадей и другой тягловой силы, из-за чего стал широко применяться ручной труд.

Тем не менее, несмотря на все трудности, труженикам удавалось организованно проводить уборку урожая. Так, в сообщении Совинформбюро от 11 августа 1941 года отмечалось, что колхозы Адыгейской автономной области завершили уборку урожая на две недели раньше обычного, намного перевыполнили план сдачи государству кукурузы, подсолнечника и других сельскохозяйственных культур.

Оккупация и подвиги партизан

Несмотря на успехи Красной армии в зимней кампании 1941 — 1942 годов, положение Советского Союза летом 1942 года серьезно осложнилось. Гитлеровское командование создало на южном участке фронта численный перевес и начало крупное наступление в направлении Кавказа и Сталинграда. В июне началось масштабное сражение, известное как Битва за Кавказ, а уже осенью немецкие войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа.

В августе 1942 года в городе Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) состоялся антифашистский митинг, в котором приняли участие представители всех народов Северного Кавказа. Представитель Адыгеи Чамоков, выступая на митинге, твердо заявил: «Адыгейский народ никогда не будет рабом германских баронов и капиталистов. Он ни на один день не прекратит своей борьбы, пока хоть один оккупант останется на советской территории».

Советские бойцы и командиры осматривают захваченную немецкую САУ Мардер II на выставке трофейной немецкой техники. Орджоникидзе (в наст. время Владикавказ) © Виктор Темин

Значительную помощью советским войскам в борьбе против кавказской группировки противника оказали партизаны. Постановлением бюро Краснодарского краевого комитета ВКП (б) от 3 августа 1942 года был создан Майкопский куст партизанских отрядов, в который вошли 18 объединений. Согласно архивным данным, общая численность партизан Майкопского куста на 1 сентября 1942 года составляла более 1,4 тыс. человек.

В партизанские отряды входили работники партийных и советских органов, представители рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Их основной задачей была дезорганизация тыла противника. Жители Майкопа, аулов и станиц в свою очередь снабжали партизан и подпольщиков продовольствием и одеждой, сообщали данные о противнике.

Майкоп в период оккупации. Адыгея. Август 1942 года

Майкоп в период оккупации. Адыгея. Октябрь 1942 года

Отряды Майкопского куста за время оккупации Адыгеи и Кубани провели более 200 операций. Ими было уничтожено около 2,5 тыс. гитлеровских солдат и офицеров, 60 автомобилей с военными грузами, бронемашин и самолетов. Партизаны взорвали три автодорожных моста и около 400 метров железнодорожного полотна, вражеский склад с боеприпасами, повредили свыше 33 км телефонно-телеграфного кабеля. За отвагу и героизм орденами и медалями были награждены более 700 партизан из Адыгеи.

В начале 1943 года развернулись бои за освобождение Кубани, а уже в феврале фашистские захватчики были изгнаны из Адыгеи. В освобождении южных территорий принимали участие сухопутные и воздушные войска, моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии.

За время оккупации (с 9 августа 1942 года по 18 февраля 1943 года) в Адыгее погибло более 5 тыс. человек, в том числе свыше 150 партизан. Серьезно пострадали промышленность, транспорт, средства связи и коммуникации, оказались разорены 220 колхозов, все совхозы и МТС. Были разрушены школы, больницы, культурно-просветительские учреждения, серьезные ущерб фашисты нанесли и жилищной инфраструктуре. Целые кварталы Майкопа были превращены в развалины и пепелища.

Освобождение Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков

Центр Майкопа в годы Великой Отечественной войны Из архивов Национального музея Адыгеи

Ежегодно 29 января отмечается День освобождения Майкопа от немецко-фашистских захватчиков. День полного освобождения территории нынешней Республики Адыгея от гитлеровцев — 18 февраля. В этот день в 1943 году войска Красной армии очистили от врагов последние захваченные поселения округа — аулы Афипсип и Псейтук Тахтамукайского района.

Наши дни

С памятного мая 1945 года прошло уже 75 лет. Время мчится, и с каждым годом живых свидетелей подвига советского народа остается все меньше. Сегодня в Адыгее проживает около 2,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе 139 фронтовиков, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, а также около 50 жителей блокадного Ленинграда и бывших узников нацистских концлагерей.