Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI-6 Кристофер Стил в январе 2017 года передал Федеральному бюро расследований (ФБР) США второе «досье» на действующего тогда президента Дональда Трампа. Об этом сегодня, 4 мая, пишет газета The Daily Telegraph.

Дональд Трамп Gage Skidmore

Напомним, что сбор компромата на Трампа начался еще в 2015 году, когда он изъявил желание баллотироваться в президенты от Республиканской партии. При этом сбор досье начали сами республиканцы, которые не хотели, чтобы Трамп выиграл праймериз. Заказ на сбор компромата получила компания Fusion GPS, позднее к работе над «досье» был подключен Стил и его лондонская фирма.

Когда Трамп стал кандидатом от республиканцев, те отказались от сбора досье, но их место заняли демократы — установлено, что Стил получал деньги от Национального комитета Демократической партии США и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В итоге Стил выдал «досье» на Трампа, в котором сказано, что у российских властей якобы есть информация личного и финансового характера, дискредитирующая Трампа. Подлинность этого «досье» установить невозможно. Занимавшиеся расследованием «вмешательства России в выборы» ФБР и американский Минюст позднее заявили, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах.

Сам Трамп не раз называл это «досье» фальшивкой.

Теперь оказывается, что было и второе досье, которое Стил передал ФБР в 2017 году.