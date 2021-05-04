Пермь, , 12:14 — REGNUM В Пермском крае 4 мая родственникам восьми человек, ставших жертвами пожара в Кудымкаре, перечислят материальную помощь, сообщает минсоцразвития региона.

По данным ведомства, дочь погибшей в результате пожара женщины получит 100 тыс. рублей в связи с утратой имущества первой необходимости. Кроме того, на организацию похорон дополнительно выделяют 45 тысяч рублей.

Семью взяли на социальное сопровождение и оказывают необходимое содействие, в том числе в восстановлении документов, уничтоженных в результате пожара, в предоставлении транспорта для похорон, в предоставлении жилого помещения из маневренного фонда администрации Кудымкара. Родственникам предложена психологическая помощь, за семьей закреплен социальный участковый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Кудымкаре сгорел деревянный частный дом. Погибли восемь человек, в том числе двое детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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