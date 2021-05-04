Барнаул, , 12:13 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, растут свалки медицинских отходов. Как минимум о двух таких сообщили читатели группы «vkurse22» в социальных сетях.

Свалка медицинских отходов Алейской ЦРБ Vkurse22

В первом случае речь идёт об Алейской ЦРБ. Там отходы классов «А», «Б» и «В» складируют вместе: лежат они в непосредственной близости от стационара. Судя по фотографиям с горами мусора, утилизируют его весьма редко.

«Среди отходов класса «В» на данной площадке: шприцы, пробирки и стекла с анализами, комбинизоны, в которых медики посещают красную зону (больных KV-). На площадке много собак и ворон, растаскивают», — информирует автор видео Семён.

«Вы всё еще верите что нам заразу из-за границы привозят?» — иронизирует он.

Тем временем в Павловске упаковки от медицинских препаратов обнаружены в одном из прудов «Зеркального».

"Как вообще можно до такого додуматься? И ведь это все стекает в речку Касмалу и Павловский пруд, а затем в Обь», — негодуют читатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тем временем правоохранители признают: система обращения с медицинскими отходами далека от совершенства: никто не контролирует исполнение контрактов на утилизацию, многие медицинские учреждения не запрашивают у фирм, выигравших тендеры, документацию на право обращения с медицинскими отходами.

Поэтому кочегар Славик (как он себя называет) с некоторых пор лучше всех знает, что у выражения «человеческое тепло» есть ещё один, весьма изощрённый, смысл. «Человечину», привезённую медиками из соседней районной больницы, пришлось сжигать в обычной сельской котельной, отапливающей помещение дома престарелых в Алтайском крае. Как оказалось, проблема утилизации медицинских отходов не решена и в других регионах.

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