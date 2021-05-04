Симферополь, , 12:13 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавирус для животных поступит в Республику Крым в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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Республика Крым включена в число регионов, которые получат уже забронированную партию в 17 тыс. доз вакцины от коронавирус для животных «Карнивак-Ков».

Вакцина «Карнивак-Ков» является первой в мирезарегистрированной вакциной от коронавируса для животных.