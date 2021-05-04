Майкоп, , 12:12 — REGNUM В Адыгее произошло ДТП, в котором погибла женщина и пострадал её спутник. Водитель, выехавший на запрещающий сигнал светофора и допустивший столкновение с машиной, в которой ехали мужчина с женщиной, сбежал с места происшествия. Однако по горячим следам его удалось установить и найти, в настоящее время он находится в СИЗО, сообщили 4 мая в пресс-службе МВД по республике.

Происшествие произошло в ночь на 3 мая. Около 01:30 на регулируемом перекрестке в станице Ханской города Майкопа водитель автомобиля «ВАЗ-2114» столкнулся с «Ладой Приорой». Удар был настолько сильный, что женщина — 33-летняя мать троих детей — скончалась на месте, 32-летний мужчина с травмами был доставлен в республиканскую клиническую больницу.

Сам 25-летний виновник аварии, бросив автомашину, сбежал с места ДТП. По данным МВД, в его отношении возбуждено уголовное дело, за которое ему грозит до 12 лет лишения свободы.