Тункинский район, Бурятия, , 12:11 — REGNUM Спасатели в Тункинском районе Бурятии нашли тела двух туристов, пропавших при сходе лавины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Всего под лавину попали пять туристов из города Дивногорск Красноярского края, совершавшие восхождение на вершину Мунку-Сардык. Двое смогли спастись. Им удалось найти тело одного своего товарища, после чего их вывезли на вертолёте в Иркутск.

«Ранним утром 4 мая два спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на вертолёте Ми-8 МЧС России эвакуировали двоих пострадавших в шоковом состоянии и с признаками обморожения верхних конечностей», — отметили в агентстве.

В поисках двух оставшихся туристов были задействованы бурятские и иркутские спасатели. К настоящему времени их тела найдены.

Читайте ранее в этом сюжете: В горах Бурятии ищут пропавших после схода лавины туристов