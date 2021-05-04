Талдыкорган, Казахстан, 4 мая, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Житель казахстанского Талды-Кургана при задержании ранил участкового полицейского ножом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Атинской области Казахстана.

Rich Bowen Нож

3 мая в 1:15 (2 мая 22:15 мск) в полицию поступило сообщение от жительницы Талды-Кургана. Женщина пожаловалась на угрозы на почве семейной ссоры. На место происшествия на автовокзал прибыли двое полицейских.

Однако мужчина попытался скрыться, а при задержании оказал сопротивление. 23-летний мужчина задержан и взят под стражу. Участковый доставлен в больницу Талды-Кургана.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 38 УК Казахстана (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.