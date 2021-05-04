Турин, Италия, , 12:14 — REGNUM Португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду может завершить свою спортивную карьеру в лиссабонской команде «Спортинг». Об этом 4 мая сообщает журналист Клаудио Раймонди, его слова приводит издание SAPO Desporte.

По данным источника, 36-летний португальский футболист уважает туринскую команду и намерен до конца отработать соглашение с ней, рассчитанное до конца 2022 года.

При этом по окончании действия данного контракта игрок хотел бы вернуться в «Спортинг», воспитанником которого он является, для того, чтобы провести там еще два сезона.

Отметим, Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года и в нынешнем сезонен сыграл за свой клуб в 30 матчах, отметившись в них 27 забитыми мячами и тремя голевыми пасами.