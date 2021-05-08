8 мая 2021 | Время чтения 12 мин

В годы Великой Отечественной войны жители Кабардино-Балкарии, как и вся страна, воевали на фронтах и трудились в тылу, пережили оккупацию и помогали Красной Армии отстоять свою республику, порушив планы гитлеровцев по захвату Кавказа, намеченные немецким командованием в операции «Эдельвейс».

Ольга Карпова, , 04:00 — REGNUM В годы Великой Отечественной войны жители Кабардино-Балкарии воевали на фронтах и в тылу, защищали свою землю от врага, пережили почти шесть месяцев оккупации, восстанавливали республику от захватчиков, которые нанесли огромный урон народному хозяйству.

Воины 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. 1941

В первые дни войны добровольцы из Кабардино-Балкарии сотнями уходили на фронт. Более 100 уроженцев КБАССР приняли первый бой с захватчиками в Брестской крепости. За все четыре года войны было мобилизовано около 70 тысяч сыновей и дочерей республики. Не вернулись в родные дома более 40 тыс. жителей Кабардино-Балкарии.

Многие семьи потеряли по нескольку своих сыновей. Из восьми сыновей семьи Куважуковых из селе Каменномостское ни один не вернулся с фронта. Погибли, защищая Родину, шестеро сыновей из семьи Бачиевых из Белой Речки, шестеро родных братьев Кавдиновых из села Нижний Курп, пятеро сыновей из семей Тепеевых и Хучинаевых.

Воины 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии перед отправкой на фронт. Нальчик, 1942

Полки 115-й кавалерийской дивизии перед отправкой на фронт, 1 мая 1942 года. Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР

Из жителей республики были сформированы 175-я и 337-я стрелковые дивизии, а также 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия. Её полностью вооружили и экипировали силами республики. Бойцы этой дивизии показали себя бесстрашными защитниками Кавказа, воюя с превосходящими силами танковых и моторизированных подразделений захватчика в июле — августе 1942 года. Помимо этого, на территории Кабардино-Балкарии действовали несколько частей специального назначения и два военных училища.

Подготовка призывников в Эльбрусском ОСОАВИАХИМе. поселок Эльбрус, Кабардино-Балкарская АССР. 1941

Кавалеристы 115-й кавалерийской дивизии. Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР. 1942

Внутри республики готовились резервы для армии — конные отряды ополченцев в Баксанском, Кубинском, Эльбрусском районах, стрелковое подразделение — в Урванском районе. Сотни телеграфистов и телефонистов, радистов подготовили клубы Осоавиахима, 700 летчиков и парашютистов выпустили Нальчикский и Прохладненский аэроклубы. Более 7,5 тыс. бойцов, были направлены в действующую армию в первые месяцы 1942 года, большое число из них в 175-ю и 337-ю стрелковые дивизии.

На трудовом фронте

Вся промышленность и сельское хозяйство Кабардино-Балкарии включились в работу на нужды фронта. Были переориентированы на выпуск продукции, необходимой армии, Тырныаузский комбинат и гидротурбинный завод, которые стали выпускать гранаты, мины, ранцевые огнеметы, мясокомбинат и завод «Чинар», наладившие выпуск бутылок с зажигательной смесью. Помимо этого, гидротурбинный завод совместно с рабочими Одесского завода имени Октябрьской Революции стал выпускать реактивные снаряды для минометов «Катюша».

Советские артиллеристы готовят к залпу реактивный миномет БМ-13 «Катюша» во время боев в Берлине. 1945

Залп советских реактивных минометов БМ-13 «Катюша»

Артели и фабрики поставляли армии кожаную обувь, полушубки, кавказские бурки и башлыки, белье, предметы альпинистского снаряжения, сбрую и седла. Кондитерская фабрика наладила выпуск пищевых концентратов, продукция Докшукинского спиртзавода шла для военно-технических целей.

Самоотверженно трудились колхозы, направив за годы войны государству 278 тыс. тонн хлеба, 47 тыс. тонн подсолнечника, 55 тыс. тонн картофеля, 97 тыс. центнеров мяса, 1,641 тыс. центнеров молока, 9 тыс. центнеров шерсти. Фронту было отправлено 27 тыс. лошадей кабардинской породы.

Помощь армии

Помогали жители Кабардино-Балкарии и денежными средствами, которые шли на создание военной техники. Так, в сентябре 1941 года молодежь Нальчикского мясокомбината начала сбор средств на постройку авиазвена истребителей «Комсомолец Кабардино-Балкарии». Несколько танковых колонн было создано на деньги жителей республики: дорожники собирали деньги на колонну «Боевой дорожник», учителя школы № 6 города Нальчика — на «Народный учитель», а учащиеся школы № 1 — на колонну «Советский школьник».

Помимо этого, были направлены денежные средства на строительство танковой колонны «Колхозник орденоносной Кабардино-Балкарии» от жителей села Шалушка и колонны «Смерть немецким захватчикам» от трудящихся республики.

Фронтовики получали не только вооружение, но и теплые вещи, собранные жителями республики. Всего за годы войны было передано фронту более 71 тысячи полушубков, меховых жилетов, валенок, шапок-ушанок, бурок.

Раненый и процедурная сестра. 1943

Эвакогоспитали и эвакуация населения

На территории Кабардино-Балкарии в годы войны были развернуты 14 эвакогоспиталей на 13 тысяч койко-мест. Их разместили в санаториях Долинска и лучших зданиях города Нальчика и районных центров. Первые раненые стали поступать туда уже в первые дни войны. С июля 1941 года по октябрь 1942 года на излечении в эвакогоспиталях находились в общей сложности 60 тыс. раненых, которые после выздоровления снова уходили на фронт.

Из различных регионов Советского Союза в Кабардино-Балкарию прибывали эвакуированные. Их общее число в первые месяцы войны превысило 16,5 тыс. человек. Прибывшим из Москвы, Ленинграда и из разных районов оккупированных республик Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики предоставляли жилье, работу, места для детей в детских садах и школах, помогали материально.

Эвакогоспиталь. Концерт для выздоравливающих. 1942

В августе перед наступлением немцев из Кабардино-Балкарию в срочном порядке пришлось эвакуировать в тыл, в Закавказье, местных жителей, в первую очередь в Грузию переправлялись семьи политработников и представителей органов власти, правоохранительных органов. Эвакуировалось также оборудование заводов и фабрик, продовольствие, скот.

Всего было переправлено через снежно-ледовой перевал Бечо высотой 3375 метров над уровнем моря около 1500 человек, в том числе из числа сотрудников Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината и членов их семей, через перевал Донгуз-Орун-Баши — вывели 70 тыс. голов скота. Из 66 самых важных предприятий республики было эвакуировано 15. Общее число эвакуированных из Кабардино-Балкарии жителей составило 7647 человек, в том числе из Нальчика — 5800, Прохладненского района — 825 жителей, из других районов — 1022 человек. Были эвакуированы также почти 8 тыс. раненых, находившихся на лечении в госпиталях.

Воины-альпинисты под командованием лейтенанта А.С. Ефремова поднимаются по леднику для обороны горного перевала. Северный Кавказ, 1942

Красноармейцы в горах Кавказа

Бои за республику

Кабардино-Балкарская АССР, как и другие регионы Северного Кавказа, стала одним из пунктов масштабного плана гитлеровцев по захвату Кавказа. Германское командование назвало операцию, которую планировало практически в одно время с наступлением на Сталинград, красивым словом «Эдельвейс» — в честь горного цветка, росшего на самых труднодоступных вершинах.

Командовал группой армий «А», которые должны были ее осуществить, фельдмаршал Вильгельм Лист, которого впоследствии Гитлер отстранил от операции за невыполнение задачи выхода к Каспийскому морю. Основными целями плана гитлеровцев были нефтяные месторождения в Баку и в Чечено-Ингушетии, а также пути в Закавказье.

Фельдмаршал Вильгельм Лист (слева) 1941

Летом 1942 года фашистские войска начали наступление на Северный Кавказ. 10 августа был захвачен город Пятигорск. Две танковые дивизии противника, большое количество пехотных, военно-воздушных и других специализированных частей были брошены на прорыв оборонительных рубежей по рекам Малка, Баксан и Терек.

21 августа 1942 года немецкие альпинисты из 99-го альпийского полка 1-й горнострелковой дивизии под командованием капитана Грота поднялись на Эльбрус и установили на высочайшей вершине Европы фашистские флаги и вымпелы.

Капитан Хайнц Грот на склонах Эльбруса

Горный егерь вермахта

Немцы решили, что на этом Кавказ и его народы покорены, альпинистов считали в Германии национальными героями, наградив орденом Железного креста, а капитан Грот был награжден Рыцарским крестом.

С августа 1942 года по январь 1943 года продолжались ожесточенные бои за Кабардино-Балкарию. Особенно жестокими они были в районах горы Хара-Кора, селений Заюково и Кызбурун-I, Верхний Курп, а также города Нальчика и на горных перевалах.

За столицу республики бои продолжались трое суток — с 26 по 28 октября 1942 года, тяжелые оборонительные бои вели воины 11-й дивизии НКВД и курсанты филиала курсов «Выстрел».

Город беспрерывно бомбили с воздуха 70 вражеских самолетов, рвались в столицу 270 танков и несколько тысяч солдат. Удержать Нальчик не удалось, 28 октября Красная армия отступила.

Партизанское движение

Когда стало понятно, что враг может ступить на землю Кабардино-Балкарии, в республике в начале августа 1942 года стало развиваться партизанское движение. Было создано, по разным данным, от восьми до 11 партизанских отрядов, общая численность которых на декабрь 1942 года составляла 500 человек. Они были связаны с командованием 9-й и 37-й армий, принимали участие в боях с захватчиками, доставляли важные сведения для армии, проникая в тыл врага, боролись со шпионами и диверсантами.

Советские партизаны в горах Кавказа

Советские военные альпинисты в горах Кавказа

Только во время одной совместной операции с участием солдат 2-й гвардейской стрелковой дивизии и партизан Кабардино-Балкарии и Кисловодска 21 сентября 1942 года в селе Каменномостском были уничтожены до 100 румынских солдат и офицеров, две автомашины и два пулемета.

Красноармейцы устанавливают флаг СССР на станции «Приют Одиннадцати» на Эльбрусе. 1943

Советские военные альпинисты на станции «Приют Одиннадцати». 1943

В ноябре 1942 года объединенный партизанский отряд Баксанского, Прохладненского и Нагорно-Зольского районов совершил налет на вражеский гарнизон в селе Хабаз и уничтожил 80 солдат и офицеров, три станковых пулемета и миномет.

За период боевых действий с 20 августа 1942 года по 5 января 1943 года партизаны объединенного отряда уничтожили 700 вражеских солдат и офицеров, взяли в плен 31 фашиста, захватили 29 единиц боевой техники, отбили у немцев 68 тысяч голов скота и лошадей.

Красноармейцы на позиции в горах Кавказа

За боевые заслуги 145 партизан в 1942—1943 гг. были награждены орденами и медалями, а 87 человек получили медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени. Среди них С. П. Жанказиева, А. Х. Жамбеев, Х. Г. Бгажноков, Х. Л. Бухуров, Я. Г. Колесников, Ф. М. Кауфов.

Оккупация

Оккупация в Кабардино-Балкарии в разных районах республики продлилась от двух до шести месяцев — с 12 августа 1942 года по 11 января 1943 года. Городу Нальчику и всем остальным районам немецко-румынские войска нанесли невосполнимый урон. Во время наступления гитлеровцы превратили в руины Нальчик, пожары пылали в целых кварталах. Были взорваны 117 крупных зданий, в том числе база Тырныаузского комбината, гидротурбинный завод, швейная фабрика, железнодорожная станция, обувная фабрика, элеватор, здание городского Совета, девять школ, больница, поликлиника, драматический театр.

Были сожжены библиотека имени Н. Крупской вместе с книгами, педагогическое училище, две гостиницы, Дом правительства, взорваны санатории.

Немцы и полицаи из числа местных жителей убили 2053 военнопленных и 2188 мирных граждан. Зверству оккупантов подвергались целые населенные пункты. Так, в одном из балкарских сел было сожжено 52 из 125 домов, расстреляно 512 жителей и замучено зверски 63 человека.

На подступах к городу Нальчику в противотанковом рве были расстреляны более 600 человек, большей частью женщин, стариков и детей.

Освобождение Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских захватчиков

Уже в ноябре, когда войска вермахта были остановлены под Орджоникидзе (так называлась в те годы столица Северной Осетии, нынешний Владикавказ), а под Сталинградом началось контрнаступление наших войск, создалась благоприятная обстановка для наступления на Северный Кавказ и возврата занятых врагом территорий.

Наступление началось 1 января 1943 года. Освобождали Кабардино-Балкарию от фашистов красноармейцы 37-й армии под командованием генерал-майора П. М. Козлова и 9-й армии, которой командовал генерал-майор К. А. Коротеев.

К исходу 3 января уже была отбита территория мясокомбината в Нальчике и велись уличные бои на северной окраине и базарной площади города. К утру 4 января 395-й гвардейский стрелковый полк полностью очистил город от врага.

5 января был освобожден город Прохладный, 6 января — Баксан и другие населенные пункты. 11 января 1943 года войска Красной Армии завершили освобождение всей Кабардино-Балкарии. Советские альпинисты, поднявшись на вершину Эльбруса, сбросили оттуда фашистские флаги и водрузили флаг СССР.

Установка флага на Западной вершине Эльбруса

Советские военные альпинисты А. Грязнов, Л. Коротаева. Н. Персиянинов. Участвовали в снятии фашистских флагов с Эльбруса

Победа

Враг был повержен. 9 мая наступила долгожданная победа, за которую боролись 1418 дней и ночей все жители Советского Союза, в том числе и Кабардино-Балкарии. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. В нём участвовали вместе с четырьмя тысячами героев-победителей уроженцы Кабардино-Балкарии Михаил Яхогоев, Абдулкерим Бариков, Дмитрий Линьков, Огид Канчукоев.

Михаил Яхогоев, телефонист миномётной батареи 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза, ефрейтор

Сергей Стеблинский, командир батареи, Герой Советского Союза

За проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны более 12 тыс. жителей Кабардино-Балкарии были награждены государственными наградами, шестеро уроженцев Кабардино-Балкарии стали полными кавалерами ордена Славы.

Аслангери Масаев, гвардии лейтенант РККА, Герой Советского Союза

Кобард Карданов, командир танкового взвода 1-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза

33 уроженца республики удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе командир танкового взвода Кобард Карданов — связист миномётной батареи 360-го стрелкового полка, участник боёв на Курско-Орловской дуге Михаил Яхогоев, танкист Аслангери Масаев, лично уничтоживший 11 артиллерийских орудий, десять бронетранспортёров, десять автомашин, 85 повозок, около батальона солдат и офицеров противника и взявший в плен 750 немецких солдат и офицеров, Сергей Стеблинский — командир батареи, отличившийся во время битвы за Днепр, отразив 12 атак фашистов.

Обелиск на перевале Донгуз-Орун

Город Нальчик в 1985 году за проявленные его жителями мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, награжден орденом Отечественной войны I степени.

В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении городу Нальчику звания «Город воинской славы» за проявленное воинами и жителями во время его защиты в годы Великой Отечественной войны мужество, стойкость и массовый героизм.