Казань, 4 мая, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Фигурант скандального судебного спора об изъятии двух домов-памятников в Казани ООО «Дом на Проломной» обратилось с административным иском к министерству культуры Татарии. Детали спора пока неизвестны, дело к производству ещё не принято, передаёт ИА REGNUM.

Улица Баумана в Казани

Исковое заявление к министерству поступило 30 апреля 2021 года. Дело размещено в разделе арбитража «экономические споры по административным правоотношениям». Детали пока не сообщались, но именно министерство несколько лет назад инициировало дело об изъятии двух домов на улице Баумана в Казани, указав, что собственник в лице ООО допустил их бесхозяйное содержание, что привело к аварийному состоянию объектов. В 2018 году решение об изъятии и продаже объектов с торгов устоялось в окружном суде.

Между тем 31 мая 2021 года суд также рассмотрит заявление ООО об изменении способа исполнения судебного решения об изъятии зданий на улице Баумана. Предлагаемый истцом новый способ не сообщается.

Одновременно с этим общество судится с министерством земельных и имущественных отношений РТ, пытаясь взыскать с того более 4,5 млн рублей убытков и процентов, якобы причинённых «неисполнением решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 3 октября 2017 года по делу А65−11 842/2017». Примечательно: в иске фигурирует как раз то дело, в котором компания пытается добиться изменения способа исполнения судебного решения. Иск к минземимуществу РТ начнут разбирать 1 июня 2021 года.

Напомним, также летом 2019 года было прекращено производство по банкротному иску налоговой службы к ООО «Дом на Проломной». В банкротном деле отмечалось, что кроме домов-памятников и земли под ними у компании других активов не было и имущества, за счет которого возможно покрытие судебных расходов по делу о банкротстве, не имеется. А вот уже в апреле 2020 года по иску компании «Рекон» фирма всё же была признана банкротом. В отношении неё открыто конкурсное производство.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО на сегодня числится только гражданин Сербии Видан Михайилович с долей 51%. Оставшаяся часть после выхода из состава собственников городского комитета числится собственной долей компании.