Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками. Женщины за несколько лет обналичили порядка полумиллиарда рублей. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По оперативным данным, «теневые банкирши» на протяжении четырех лет систематически осуществляли обналичивание денежных средств. Среди клиентов были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся доходов.

«Для целей своей деятельности злоумышленники использовали не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности», — уточнили в ведомстве.

За свои услуги «банкиры» взимали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств. За четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») в рамках расследования которого сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вместе с сотрудниками регионального УФСБ провели около 20 обысков.

«Полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников, в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них», — уточнили в полиции.

В настоящий момент организатор незаконной банковской деятельности заключена под домашний арест. Еще четырем ключевым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде запрета на осуществление отдельных действий. Трем другим женщинам, обналичивавшим денежные средства через банкоматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по СПб и ЛО.