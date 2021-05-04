, 15:00 — REGNUM Два случая заражения бразильской мутацией коронавируса выявлены в Израиле, сообщило министерство здравоохранения вечером понедельника, 3 мая. При этом один из заразившихся привит от ковида.

Это не единственный новый штамм вируса, который проник в Израиль. В стране подтверждены 60 случаев заражения индийской мутацией, отмечено первое заражение чилийской (заразился вернувшийся из-за границы гражданин).

Минздрав подчеркивает отсутствие достоверной информации о поведении новых штаммов и о том, насколько они представляют опасность для привитых и переболевших. Однако тревога, вызванная возможностью распространения бразильской мутации, вынудили израильское правительство изменить правила въезда и выезда из страны.