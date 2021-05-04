Москва, , 12:06 — REGNUM Власти столицы приняли решение запустить движение пассажирского транспорта по Москва-реке. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями города, запись которой была размещена в блоге чиновника 4 мая.

Пока речь идет о двух регулярных маршрутах. Причем работать они будут в экспериментальном режиме.

«Мы наметили два экспериментальных маршрута. Первый маршрут от Северного речного вокзала и второй — от Южного до ЗИЛа. Попробуем запустить. В ближайшее время проведем конкурс на трамвайчики на электрической тяге, посмотрим, что из этого получится. Потому что это больше аттракцион, чем реальная транспортная коммуникация», — сказал глава столицы.

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