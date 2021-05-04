Донецк, , 12:56 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук использует переговоры в «минском формате» для самопиара. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский 4 мая в комментарии Донецкому агентству новостей.

«Он уже давно превратился в какого-то сотрудника группы «Квартал 95». На Минских переговорах он ведет себя тише воды, ниже травы, очень спокойно, таких высказываний не допускает. Это всё для пиара делается, то, что он говорит СМИ», — считает политик.

Бердичевский не исключил, что Киев может рано или поздно отказаться от Минских соглашений, однако это произойдёт явно не по воле Кравчука.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кравчук заявил, что будет поддерживать и требовать выхода Украины из «минского формата» переговоров, если они окажутся безрезультатными.

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