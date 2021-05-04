Донецк, 4 мая 2021, 12:56 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук использует переговоры в «минском формате» для самопиара. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский 4 мая в комментарии Донецкому агентству новостей.
Бердичевский не исключил, что Киев может рано или поздно отказаться от Минских соглашений, однако это произойдёт явно не по воле Кравчука.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кравчук заявил, что будет поддерживать и требовать выхода Украины из «минского формата» переговоров, если они окажутся безрезультатными.
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