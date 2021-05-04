Новосибирск, , 12:04 — REGNUM В Новосибирске для охраны городских лесов, координации действий по предупреждению и локализации лесных пожаров создадут межведомственную комиссию. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.

Согласно документу, горожанам и юридическим лицам рекомендовано соблюдать требования пожарной безопасности в городских лесах и на территориях, прилегающих к ним.

Напомним, что в Новосибирской области, на майские праздники, которые приходятся на время действия особого противопожарного режима, установлен запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора. С начала пожароопасного сезона на территории региона возник 31 лесной пожар.

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