Великий Новгород, , 12:04 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на три случая меньше, чем сутками ранее, сообщили 4 мая в региональном оперштабе.

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Общее количество выявленных фактов инфицирования в регионе составляет 30 049 случаев, из них 12 906 — в Великом Новгороде. Полностью выздоровели 28 380 человек, в том числе 78 пациентов выписаны за последние сутки.

Скончались от ковида в Новгородской области, по официальным данным, 124 человека.

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