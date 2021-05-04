Пермь, , 12:03 — REGNUM В Пермском крае выявлено 100 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 4 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больнице на лечении находятся 13 пермяков, остальные (87) пребывают в домашних условиях под меднаблюдением. Среди носителей коронавируса семеро детей.

В Прикамье число выявленных заражений с конца марта 2020 года достигло 54 856. Выздоровели 49 556 человек. На сегодняшний день в COVID-центрах лечатся 648 пациентов.

От коронавирусной инфекции скончались 2205 человека. За последние сутки подтверждено 13 смертей.