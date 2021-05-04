Южно-Сахалинск, , 12:02 — REGNUM На Сахалине ведутся поиски мужчины 1956 года рождения, который отправился в самостоятельный сплав по реке Тымь от села Воскресеновка до Берёзовой Поляны и пропал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в региональном управлении МЧС.

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Поиски сахалинца ведут полицейские, а также спасатели, с привлечением двух единиц техники.

Известно, что мужчина отправился на сплав 1 мая на резиновой лодке. К вечеру этого же дня он перестал выходить на связь, а 2 мая охотник на берегу реки в районе села Усково обнаружил перевёрнутую лодку.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски тел мужчины и женщины, которые находились в автомобиле упавшем 18 апреля с моста в реку Арсеньевка в Приморье, завершились безрезультатно.