Заинск, Татария, , 12:43 — REGNUM В городе Заинске ко Дню Победы на месте сгоревшего памятника установят такой же монумент, но не из горючих материлов. По словам заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, его уже отлили и в ближайшее время доставят в город.

«Открытие памятника в Заинске пройдет 9 мая, сейчас ведутся работы по его доставке с места отлива», — уточнила спикер.

Его установят на том же самом месте, добавила она. После инцидента с памятником в Заинске в республике провели масштабную проверку. Монументов, выполненных из композитных материалов, больше не выявили. С несовершеннолетними были организованы несколько профилактических и воспитательных бесед, отметила Лейла Фазлеева.

ИА REGNUM напоминает, вечером 16 марта в Заинске сгорел памятник Воину-освободителю, который был установлен в преддверии 75 — годовщины Победы в Великой Отечественной войне на месте прежнего памятника. Администрация Заинска тогда сообщала, что новый монумент выполнен из «огнеупорного материала — полимера». Установили, что один мальчик и три девочки, жгли на вечном огне еловые ветки, а затем подожгли венок, находившийся рядом. После этого огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.

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