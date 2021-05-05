Вашингтон, 5 мая, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Возможное назначению Саманты Пауэр на пост директора Агентства США по международному развитию (USAID) встревожило движения в защиту жизни, сообщает американское издание National Catholic Register. Есть подозрение, что Пауэр может направить USAID на поддержку абортов и ЛГБТ в развивающихся странах.

Whitehouse.gov Вице-президент США Камала Харрис на ЛГБТ-параде в Сан-Франциско

США через это агентство будут продвигать свои определенные интересы в других странах, поэтому епископы и лидеры движений в защиту жизни этих стран хотят понять, что это будут за интересы. А поскольку они сравнили американскую внешнюю политику в поддержку абортов с культурным империализмом, понятно направление их тревоги.

Пауэр уже была — при президентстве Барака Обамы — послом США в ООН. Будучи католичкой, она являлась сопредседателем католической информационно-пропагандистской группы во время президентской кампании Байдена в 2020 году. Пока что кандидатуру Пауэр на главу USAID должен одобрить Сенат США.

О чем еще пишет мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Американские епископы раздумывают об отказе Байдену в причастии».