Эрзинский район, Тыва, 4 мая, 2021, 11:58 — ИА Регнум. На перевале «Нарын» Эрзинского района Тувы произошло опрокидывания автомобиля «Урал», в котором ехали жители Тере-Хольского района. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе два ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

17.mchs.gov.ru Вертолёт санитарной авиации, вылетающий на место ДТП. Тува

По словам главы региона Владислава Ховалыга, на месте происшествия выехали представителей районной администрации, пожарные и скорая помощь.

«Одновременно на место происшествия выехала машина из Кунгуртуга. В связи с проблемным состоянием автодороги на место направлен вертолет санавиации», — отметил он, призвав всем службам быть готовыми к оказанию помощи.