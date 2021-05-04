Калуга, 4 мая, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В калужской пригородной деревне Канищево в ночь на 4 мая произошёл пожар. Возгорание произошло в частном деревянном доме. В доме проживал 61-летний мужчина, его тело было обнаружено при тушении пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительной версии, причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Со слов свидетелей, погибший злоупотреблял спиртными напитками, часто курил в постели.

Следователем назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.