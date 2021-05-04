Тула, , 11:57 — REGNUM Метеопредупреждение в связи с непогодой объявлено на территории Тульской области на 4 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

«По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей в ближайший час с сохранением вечером по территории Тульской области ожидается усиление западного ветра порывами до 12−17 м/с», — уточнили в МЧС.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила личной безопасности при сильном ветре.

Накануне, 3 мая, непогода прошлась по целому ряду регионов Центрального Федерального округа.