Ижевск, , 11:54 — REGNUM В отношении 42-летнего жителя Ижевска, который ранее был судим по статье о применении насилия против полицейского, возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По версии следствия, ночью 27 апреля мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой. В квартире он застал дочь с 16-летним приятелем. В ходе завязавшегося конфликта он несколько раз ударил подростка трубой по голове. Молодой человек был госпитализирован бригадой скорой помощи.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего: допрошены свидетели, проведен осмотр места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Выборге спустя почти неделю после преступления задержали мужчину, который избил 16-летнего подростка, получившего тяжелые травмы. Как установило следствие, между неизвестными и подростком 17 апреля произошел конфликт, в результате которого молодой человек оказался в больнице с переломом височной кости и сотрясение мозга. По данному факту органами СКР было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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