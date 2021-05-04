Москва, , 11:55 — REGNUM Поездки по Москва-реке будут рассматриваться населением как развлечение, а не один из видов городского транспорта. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями города, запись которой была размещена в блоге чиновника 4 мая.

По его мнению, для запуска речных трамваев в столице нужно предварительно определить наиболее востребованные маршруты.

«Возникает вопрос, куда на этих трамвайчиках можно ехать. Какой маршрут, где люди будут перемещаться, насколько им это будет интересно. Трамвайчиков в этот период много, вся Москва-река ими забита. Люди ими пользуются как туристическими», — сказал Собянин.

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