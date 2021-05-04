Ульяновск, , 11:53 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 91 и 88. При этом уже неделю в регионе ежесуточно регистрируют по восемь смертельных исходов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 4 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 53 766 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 88.

Победили болезнь 50 977 человек, из них за последние сутки выписан 91 пациент. Доля выздоровевших составила 94,8%. По официальным данным, от COVID-19 продолжает лечение 1581 житель.

Также в Ульяновской области COVID-19 стал причиной смерти ещё восьми пациентов. Отметим, что в течение недели, с 28 апреля по 4 мая, каждые сутки в регионе умирают восемь пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 1208 человек.

Отметим, что 3 мая пациентов областной детской больницы поздравил с Пасхой настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Карлинское иерей Илья Дёмин. Священнослужитель подчеркнул, что глядя на страдания детей и родителей, понимаешь, что самое главное для них — это воскреснуть духом, если дух начинает угасать.