7 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Во время Великой Отечественной войны из Хакасии ушли на фронт почти 70 тысяч человек — 24% от общей численности населения региона в 1940 году. Домой не вернулись более 30 тысяч человек.

Татьяна Иващенко, , 12:00 — REGNUM Из Хакасии на фронты Великой Отечественной войны призвали 69 421 человека. Это 24% от общей численности населения региона в 1940 году (287 000 человек). Домой не вернулись 30 902 человека, в том числе в бою погибли 12 468 человек, от ран и болезней скончались 2908 человек, в плену погибли 218 человек. Более 15 тысяч человек пропали без вести.

Бойцы Пирятинской дивизии отправляются на фронт. Хакасия

«Тому, что пропало без вести больше, чем погибло, есть объяснение. В годы войны, особенно в первые годы, не был налажен учёт людских потерь. Поэтому многие вошли в число без вести пропавших», — рассказали ИА REGNUM в министерстве культуры Хакасии.

В боях и сражениях за освобождение народов Европы от фашистской оккупации погибли 1692 солдата и офицера из Хакасии, в том числе 654 человека — в Германии, 492 — в Польше, 177 — в Венгрии.

Разведчики 362 отдельной разведовательной роты 309 Пирятинской стрелковой дивизии

Потери медперсонала Хакасии (по состоянию на 1945 год) — 5344 человека.

Война и медицина

В Хакасии основной базой подготовки медицинских кадров для фронта, как и по всей стране, стало Общество Красного Креста и Красного Полумесяца. Оно подготовило 1003 медсестры, более тысячи санитарных дружинниц и свыше 400 санитарных инструкторов и санитаров.

Всего за годы войны всеми формами обучения в Хакасии было подготовлено 3997 медицинских работников.

В Хакасии работали 16 эвакогоспиталей. Благодаря труду медработников и заботе населения региона в строй вернулись более 10 тысяч больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии.

Например, в курортном эвакогоспитале № 2511 имелось семь лечебных отделений, в том числе хирургическое, грязелечебное, перевязочное и другие. С 1 января по 2 ноября 1942 года хирурги эвакогоспиталя провели 408 операций. Ежедневно грязелечебница (при двух котлах) пропускала 400 человек. Врачи освоили методику сложнейших операций на нервах и сухожилиях.

Школьники выращивают кур для Красной армии. Хакасия, декабрь 1941

В госпиталях Хакасии широко использовались лекарственные препараты, разработанные на основе местного сырья: настой шиповника, хвои, рыбьего жира, адониса, валерианы. Использовался местный гипс.

Вклад Хакасии в Победу

Свыше 19 тысяч солдат и офицеров Хакасии были награждены орденами и медалями за стойкость, мужество и героизм, проявленные в боях в годы Великой Отечественной войны.

27 воинов стали Героями Советского Союза, а Кирилл Алексеевич Евстигнеев стал дважды Героем Советского Союза. 13 жителей Хакасии стали полными кавалерами ордена Славы.

Большой вклад в Победу внесли работники тыла Хакасии. За годы Великой Отечественной войны они поставили стране более 3 млн тонн угля, 1,2 млн кубометров леса, много цветных и редких металлов, около 7 тыс. лошадей, более 235 тыс. тонн зерна, 20 тыс. тонн мяса, порядка 50 тыс. тонн молока и другую продукцию. Область поставляла фронту ручные гранаты, миномёты, мостовой брус, лодки-волокуши для вывозки раненых, шлюпки, десантные лыжи и так далее.

Дом культуры Хакасской автономной области. 1940-е

В фонд обороны страны Хакасия внесла 115 млн 410 тыс. рублей деньгами и на 11 млн 167 тыс. рублей облигациями займов. На танковую колонну «Красноярский рабочий» и эскадрильи боевых самолетов собрали 18 млн 638 тыс. рублей. Колхозники сдали свыше 1 млн тонн хлеба из личных запасов.

Для фронтовиков отправили десятки тысяч теплых вещей, сто вагонов с подарками.

Хакасия стала вторым домом

В начале войны Хакасия приняла и разместила 12 397 человек, эвакуированных с Украины, из Белоруссии, Ленинграда, Москвы, западных и южных областей России.

Хакасия стала вторым домом для 1672 семей офицерского состава с Запада и Дальнего Востока. Сюда прибыли восемь детских домов (шесть ленинградских, один смоленский и один польский) с 600 детьми.

По материалам, предоставленным министерством культуры Хакасии

Школьники Абакана в годы войны

Наши дни

По данным министерства труда и социальной защиты Хакасии, по состоянию на май 2021 года в республике проживают 79 участников Великой Отечественной войны (112 — в апреле 2020 года), 21 житель блокадного Ленинграда (23 — в апреле 2020 года), 20 бывших узников концлагерей (22 — в апреле 2020 года), 1399 тружеников тыла (1692 — в апреле 2020 года), 19 689 «детей войны».