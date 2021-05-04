Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM В Ленинградской области с начала года пострадало от присасывания клещей 323 человека, в том числе 73 ребенка. При этом, как отмечает 4 мая управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, это на 14,3% меньше, чем в 2020 году за тот же срок.

Клещ Andy Murray

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число пострадавших в 2021 году среди детей ниже на 45%. В 2020 году к этому моменту было 377 пострадавших, в том числе 132 ребенка.

Пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы на территориях 16 из 17 районов области: больше всего в Гатчинском — 44, Кингисеппском — 43, Киришском — 41, Тихвинском — 40, Волховском — 36, Всеволожском — 27 и Тосненском районах — 21.

«Случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами не зарегистрировано, — уточнили в управлении. — Проведены исследования 187 клещей, снятых с пострадавших на наличие вируса клещевого энцефалита — вирус КВЭ не обнаружен».

На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 122 клеща — в 31 клеще обнаружены боррелии (25%); на наличие анаплазмоза и эрлихиоза — 78 клещей, в трех клещах обнаружен возбудитель эрлихиоза (3,8%).

«В Ленинградской области в 2021 году запланировано провести акарицидные обработки на оперативной площади более 3335,0 га, что на 11% больше, чем в 2020 году, в том числе 1395 га ЛОУ, что больше, чем в 2020 г. на 6,8%», — подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре.

На 4 мая проведены акарицидные обработки на территориях восьми районов области, обработано 260 га мест массового посещения населением, в том числе 109,7 га территорий кладбищ и 10 га территорий Ленобласти.

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