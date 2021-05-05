Анкара, , 04:11 — REGNUM В ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал коллеге «посмотреться в зеркало», сообщает ватиканское издание Agenzia Fides.

«Мы спорим с фактами, с историей не так, как президент Байден», — говорит Эрдоган, который считает, что США нужно «сначала взглянуть в зеркало», поскольку «все знают историю индейцев». Эрдоган настаивает: то, что Байден сказал о страданиях армянского народа, противоречит истине, необоснованно и несправедливо, потому что за те события турецкий народ пострадал больше всех. Турция вовсе не похоронила эту боль не пошла дальше, говорит Эрдоган. Президент Турции предлагает создать совместную комиссию ученых, которая расследует «болезненные события 1915 года» на основе документов, которые имеются в турецких архивах.

Эрдоган уверен: решение Байдена может крайне негативно сказаться на отношениях США и Турции, так как оно сделано под влиянием враждебных Турции кругов. Как пишет итальянское издание AsiaNews, это решение уже повлекло за собой определенные последствия, объединив правящую и оппозиционные партии Турции. Теперь армянская община Турции боится мести, а ведь в стране живут 60 тысяч армян.

Католическая церковь в Турции пытается снизить напряженность. По мнению армянского католического архиепископа Левона Зекияна, бесполезно зацикливаться на слове «геноцид», и нужно «положить конец политическому и инструментальному использованию этого слова».

О чем пишет мировая католическая пресса, читайте в материале Станислава Стремидловского «Американские епископы раздумывают об отказе Байдену в причастии».