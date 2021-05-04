Элиста, , 11:50 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 4 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 350 человек.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в Калмыкии выявили 14 носителей коронавируса, что вдвое больше, чем днём ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии зарегистрирована ещё одна смерть от COVID-19