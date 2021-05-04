Пенза, , 11:55 — REGNUM В Пензенской области оздоровительная кампании-2021 планируется в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим в оздоровительных организациях на территории региона отдых детей предстоящим летом будет осуществляться при условии наполняемости лагеря не более 75% от проектной вместимости. Продолжительность смен сократится и составит 14 дней, как в пришкольных, так и в загородных лагерях, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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За счет бюджетных средств всех уровней поправить здоровье в лагерях смогут 15 359 детей. Приобрести путевки в районных администрациях в порядке электронной очереди можно с 1 июня. Полная стоимость путевки составляет 16 237 рублей, родители оплачивают 2 957 рублей, остальные средства направят из регионального бюджета.

Кроме этого, предусмотрен бесплатный отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего таких путевок выделяется 1494. Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в органы соцзащиты.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Пензенской области лишь с переходом на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса летняя оздоровительная кампании стартовала с 1 августа. За это время смогли отдохнуть и оздоровиться 12 248 человек.

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