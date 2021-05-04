Вашингтон, , 12:18 — REGNUM В социальной сети Twitter для всех пользователей стали доступны голосовые чаты Spaces. Об этом 4 мая сообщает издание vc.ru.

По данным издания, функция доступна в приложениях на iOS и Android-устройствах. Однако создавать и модерировать комнаты для аудио общения смогут только пользователи с 600 и более подписчиков.

Ранее компания Twitter планировала приобрести соцсеть Clubhouse за четыре миллиарда долларов. Сделка не состоялась по неизвестным причинам.

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