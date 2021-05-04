Абакан, , 11:48 — REGNUM Региональный оргкомитет «Победа» в Хакасии актуализировал программу празднования в республике 9 Мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Наметившаяся тенденция к росту заболеваемости COVID-19 «не позволяет провести запланированные ранее мероприятия в полном объёме и привычном формате», говорится в сообщении республиканских властей.

Ритуал Памяти 8 мая в Парке Победы у Вечного огня в Абакане пройдёт с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Торжественный марш на Первомайской площади Абакана 9 мая пройдёт с ограниченным привлечением зрителей — до 300 человек. Пройти на площадь смогут те, кто предъявят сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции либо справку о наличии антител. Торжественный марш будет транслироваться по ТВ, в соцсетях и на You-Tube.

Не состоится большой праздничный концерт на Первомайской площади. Ранее подготовленная министерством культуры концертная программа будет разбита на два дня — 8 и 9 мая. Она пройдёт на закрытых площадках и в залах с соблюдением эпидтребований. Во дворах ветеранов 8 и 9 мая проведут мини-концерты и мини-парады.

Отменено массовое зажигание свечей у мемориала на Самохвале и на других площадках акции «Свеча памяти». Желающих приглашают присоединиться к акции в формате «Свеча на окне».

Отменено шествие «Бессмертного полка». Акция в Хакасии пройдёт в онлайн-режиме.

Запланированные в муниципалитетах Хакасии патриотические акции и программы пройдут в усечённом режиме.

По данным минтруда, в Хакасии в настоящее время 79 участников Великой Отечественной войны, 21 житель блокадного Ленинграда, 20 бывших узников концлагерей, 1399 тружеников тыла, 19 689 детей войны.

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