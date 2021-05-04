Ташкент, , 11:46 — REGNUM Маршрут железной дороги Узбекистан — Киргизия — Китай обсудили члены рабочей группы по реализации этого проекта, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Узбекистана.

Представители трех стран обсудили китайскую модель финансирования проекта, полевые исследования, а также трехсторонний план мероприятий на 2021 год.

Стороны отметили необходимость общей договоренности по вопросу финансирования и маршруту железной дороги. Члены рабочей группы договорились начать полевые исследования после стабилизации ситуации с коронавирусом.

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