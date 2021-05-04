Москва, , 11:45 — REGNUM На станциях «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена завершены работы по выносу инженерных коммуникаций и разработке котлованов, производится прокладка кабельных линий, возведение монолитных конструкций станций и гидроизоляции. Об этом 4 мая заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, работы ведутся активно. На обеих станциях смонтированы ограждающие конструкции котлованов, выполнено водопонижение.

Кроме того, обустройство строительной площадки и подготовительные работы начались и на станции «Физтех».

Как пояснил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, проходка правого перегонного тоннеля на участке между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» выполнена на 42%. Соседний тоннель на участке был пройден летом 2020 года.

Добавим, что жители севера Москвы ждут открытия новых станций, так как это улучшит транспортную доступность посёлка Северный за МКАД и прилегающих районов, а также снизит автомобильный трафик на Дмитровском шоссе.