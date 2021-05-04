Йошкар-Ола, , 11:44 — REGNUM В Марий Эл с момента начала массовой вакцинации граждан от коронавируса до 4 мая прививку сделали 46 019 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Из этого числа оба компонента препарата получили 30 280 жителей республики полностью завершив процесс вакцинации.

Всего до настоящего времени в регион поступило 54 430 доз вакцины от коронавируса, еще одна партия посутпила в праздничные дни.

В нерабочие дни 4−7 мая жители республики смогут сделать прививки в мобильном пункте, который будет ожидать на Патриаршей площади Йошкар-Олы с 10:00 до 15:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая общее число выявленных в регионе заражений коронавирусом с начала пандемии выросло до 13 121 случая. Выздоровели 12 532 жителя республики. В настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 358 человек. От последствий заражения коронавирусом в республике с начала наблюдения скончался 231 человек.