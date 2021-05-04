Лос-Анджелес, США, , 11:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась в пользу хозяев со счетом 93:89.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который остановился в шаге от дабл-дабла с 32 очками и девятью подборами.

В составе «Лейкерс» самым результативным оказался форвард Энтони Дэвис, на счету которого 25 очков в матче.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс», этой победой прервавший свою проигрышную серию из трех поражений подряд, 7 мая встретится с клубом «Лос-Анджелес Клипперс». «Денвер» потерпел первое поражение после четырех побед подряд и днем ранее сыграет с командой «Нью-Йорк Никс».