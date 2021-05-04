Киев, , 11:42 — REGNUM 73-й морской центр спецназа ВСУ имени кошевого атамана Антона Головатого посетил командующий Силами специальных операций США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор. Об этом сообщила 3 мая пресс-служба украинского морского центра.

Целью визита американского военного стала оценка уровня военного сотрудничества, подготовки и взаимодействия между морскими подразделениями сил специальных операций Украины и США.

В пресс-службе процитировали слова командующего силами спецназа ВСУ Григория Галагана:

«Общее стремление нашего государства и его партнёров к существенным качественным изменениям является залогом дальнейшего развития как и морской компоненты, так и Сил специальных операций в целом».

Напомним, 5−6 мая в Киев приедет глава госдепа США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.

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