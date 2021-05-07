7 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Во время Великой Отечественной войны Чечня и Ингушетия входили в состав единой республики — Чечено-Ингушской АССР. Множество её сыновей и дочерей вписали свои имена в историю Великой Победы. «Никогда не станут рабами гордые народы Северного Кавказа», — призвали их ВКП(б) и правительство. Этот призыв был подхвачен и исполнен.

Ольга Карпова, , 01:00 — REGNUM Во время Великой Отечественной войны Чечня и Ингушетия входили в состав единой республики — Чечено-Ингушской АССР. Её сыны и дочери вписали свои имена в историю, защищая Родину на фронтах, умножая мощь Красной армии своим ратным трудом в тылу.

Советская кавалерия в горах Кавказа

Из Чечено-Ингушетии ушли на фронт около 9% населения. Уже в первые дни войны свыше 17 000 вайнахов записались в народное ополчение. К концу 1943 года на фронт из республики были мобилизованы и ушли добровольцами свыше 60 тысяч человек.

В связи с депортацией чеченцев и ингушей в феврале 1944 года в Среднюю Азию и Казахстан призыв в армию был прекращен. Но те, кто защищал Родину с оружием в руках, покрыли свои имена бессмертной славой.

Операция «Эдельвейс»

Фашисты рвались на Кавказ и в Закавказье, где находились в первую очередь самые богатые в Европе нефтяные промыслы, в горных районах было много меди и марганца. Германскому командованию нужны были и выходы к морским портам, и дороги в Иран, Ирак и Индию, на захват которых были направлены планы гитлеровцев.

Хорошо понимая цели немецко-фашистских захватчиков, правительство СССР и компартия обратились к жителям Кавказа с призывом, который был опубликован в газете «Правда»:

»Сейчас внимание нашего народа, народов всего мира обращено к Северному Кавказу <…> Гитлеровские разбойники ворвались на просторы Северного Кавказа. Они рвутся в горы. Враг не знает, что Кавказ всегда был страной смелых и сильных народов, что здесь в борьбе за независимость народы рождали бесстрашных бойцов, джигитов, что трусость слыла всегда здесь самым позорным преступлением. Здесь, у подножия гор, воспитывались поколения советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. Никогда не станут рабами гордые народы Северного Кавказа».

Согласно плану захвата Кавказа, получившему название «Эдельвейс», было развернуто наступление по трем направлениям. Одно из них — завоевание Грозного и Махачкалы и проникновение к нефтяным промыслам в Баку по берегу Каспийского моря.

Немецкие горные стрелки

Грозный встал на пути гитлеровцев

В первые месяцы войны на сооружение оборонительных рубежей на дорогах перед Грозным были направлены свыше 55 тысяч человек. Ими было установлено 47 минных полей, оборудованных шестью тысячами мин, 800 из которых были самодельными. По свидетельствам историков, были подготовлены для обрушения скальных пород на полотно 10 участков дорог.

Комсомольцы Грозненского нефтяного техникума установили многоярусное минирование, применив различные комбинации мин и зарядов. Эффективными были и огневые заграждения в долине Алхан-Чурт, когда на поверхности воды тонким слоем разливали нефть, а непосредственно перед боем поверх неё заливался зажигательный слой из бензина, мазута и керосина и поджигался. Эта огненная преграда давала возможность выиграть необходимое время в бою.

Советские войска ведут оборонительные бои

Кроме того, перед Грозным было построено и оборудовано 149 артиллерийских и пулеметных позиций, 90 командных и наблюдательных пунктов, 492 блиндажа.

На территории Чечено-Ингушетии были сформированы 317-я стрелковая дивизия и 114-й чечено-ингушский кавалерийский дивизион в составе 4-го казачьего кавалерийского корпуса, состоявший на 80% из горцев. Они сражались на моздокско-малгобекском направлении.

Кроме того, были созданы 242-я горнострелковая дивизия, саперная и маневренно-воздушная бригады, а также автобатальон и другие подразделения. В Сталинградской битве принял участие 255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк, сформированный в 1942 году.

Командир 255 отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка Японц Абадиев

Грозный был готов противостоять врагу, однако взять его гитлеровцам не удалось. Фашистские войска споткнулись на мощной обороне города Малгобека (нынешняя территория Ингушетии).

Братская могила воинов, погибших в боях у Малгобека с сентября по декабрь 1942 interface

В боях от Моздока (Северная Осетия) до Малгобека фашисты потеряли 18 тысяч солдат и офицеров, сотни танков. Несмотря на то, что 5 октября Малгобек был взят гитлеровцами, их командованию стало понятно, что Грозный им окажется не по зубам после понесенных потерь. Немецкая авиация в течение 10−15 октября бомбила город. Однако Грозный фашистам взять не удалось.

Танк ИС-3 — памятник воинам 52-й танковой бригады, защитникам города Малгобек в 1942—1943 Станислав Гайдук

24 декабря 1942 года советские войска на Северном Кавказе перешли в мощное наступление, отвлекая силы противника от Сталинграда. 1 января 1943 года враг был развернут в обратном направлении от границ Чечено-Ингушской АССР.

Брестская крепость

Одной из славных страниц в истории воинов из Чечено-Ингушетии была защита Брестской крепости. Среди первых нескольких тысяч красноармейцев, вступивших в бой с немецко-фашистскими захватчиками 22 июня 1941 года, были более 420 уроженцев Чечено-Ингушской АССР.

Защитники Брестской крепости

На мемориале в Брестской крепости в честь защитников установлена стела, под которой покоятся останки 850 красноармейцев. Имена 222 из них известны и высечены золотом. Среди них имена уроженцев Чечни и Ингушетии — А.А. Лалаева, Магомеда Узуева, С.И. Абдрахманова, З.А. Масаева, Халиты Цечоева и Бисултана Эсмурзиева.

Халит Цечоев

Одному из защитников Брестской крепости Магомеду Узуеву в 1996 году посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Сведения о других героях-защитниках из Чечено-Ингушской АССР пока не установлены. Как утверждают историки, сотни чеченцев и ингушей, погибших при обороне Брестской крепости, так и остались без вести пропавшими.

Магомед Узуев

Все на оборону

С первых дней войны на оборону стала работать вся нефтяная промышленность Чечено-Ингушской республики, которая снабжала фронт горюче-смазочными материалами, заводы, наладившие производство оружия и боеприпасов, заправочных бензовозов и инженерного оборудования, колхозы, поставлявшие продовольствие для Красной Армии.

На изготовление минометов были переоборудованы 18 предприятий Грозного. Горючую смесь для подрыва танков изготавливали в Грозненском научно-исследовательском институте. Нефтяники выполняли план по выпуску лучших марок авиабензина, который использовала почти вся истребительная авиация, на 200−300%. Более 250 работников нефтяной отрасли были награждены орденами и медалями.

Памятник пожарным, погибшим при тушении пожаров от налётов фашистской авиации на Грозный Станислав Гайдук

Завод «Красный молот» ремонтировал танки и бронепоезда, швейные фабрики шили обмундирование для армии. Был налажен выпуск овощных консервов и пищевых концентратов для фронта. В Чечено-Ингушетии также были оборудованы несколько госпиталей, в том числе в благоустроенных зданиях города Грозного, курорта Серноводск, в доме отдыха в селе Чишки.

Помогали жители Чечено-Ингушской АССР фронту и деньгами, сдавая в фонд обороны однодневные заработки, а служащие Шатойского района ежемесячно перечисляя 10% своей зарплаты. В 1943 году граждане республики собрали 13 млн рублей на строительство бронепоезда «Асламбек Шерипов», названного в честь борца за установление Советской власти в Чечне.

Герои-защитники

Множество выходцев из Чечено-Ингушетии сражались с врагом, поражая мужеством и совершая, казалось бы, невероятные подвиги, за что были удостоены звания Героев Советского Союза и Героя России. Их число могло быть и больше, если бы не вышедший в 1942 году приказ о ненаграждении чеченцев и ингушей. Есть данные, что многих не по одному разу вычеркивали из наградного списка, а те, кто всё же был награжден, получили свои Звезды Героев, ордена и медали после того, как их записали под другой национальностью.

Пятеро чеченцев получили звание Героя Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны. Четверо участников удостоены званий Героя Советского Союза и России в 80−90-х годах. Среди них награжденный посмертно Ханпаша Нурадилов — участник Сталинградской битвы, уничтоживший из пулемёта более 900 немецких солдат, семь пулеметных расчетов и взявший в плен 14 солдат и офицеров противника.

Ханпаша Нурадилов

Снайпер Абухаджи Идрисов стал Героем, уничтожив 349 фашистов. Ирбайхан Бейбулатов посмертно награжден звездой Героя за то, что его батальон отразил 19 контратак противника и уничтожил семь танков и более 1000 гитлеровцев. Хаваджи (Хаважи) Мухамед-Мирзоев уничтожил 144 фашиста при форсировании Днепра и погиб в бою.

Абухаджи Идрисов

Ирбайхан Бейбулатов

Хаваджи Мухамед-Мирзоев

Хансултан Дачиев — командир взвода кавалерийской разведки, награжденный за доставку ценных разведданных в штаб полка, что позволило дивизии с ходу переправиться через Днепр.

Хансултан Дачиев

В 80−90-х годах были награждены звездой Героя еще четыре уроженца Чечни — Мовлади Висаитов — командир 28-го гвардейского кавалерийского полка (6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й Белорусский фронт), Канти Абдурахманов, уничтоживший несколько немецких танком и дотов, Магомед Узуев — погибший при защите Брестской крепости, Мовлди Умаров — погибший в рукопашной схватке с врагом.

Мовлади Висаитов

Канти Абдурахманов

Мовлди Умаров

Ингушетия также гордится своими Героями, среди которых Хаджи-Бекар Льянов, ходивший в тыл врага и помогавший подпольщикам, летчик Рашид Ахриев, на счету которого десятки боевых вылетов в тыл врага, летчик-бомбардировщик Ахмед Мальсагов, уничтоживший 10 вражеских танков, более 100 фашистских солдат, 27 автомобилей и пять зениток.

Ахмед Мальсагов

Герою России Ширвани Костоеву удалось уничтожить 11 вражеских танков в битве на Курской дуге, а в апреле 1945 года в районе Кёнигсберга он потопил немецкий корабль. Летчик Мурад Оздоев совершил 248 боевых вылетов, сбив восемь самолетов противника, был сбит, попал в плен и дважды пытался бежать. Был награжден Звездой Героя в 1995 году.

Рашид-Бек Ахриев

Ширвани Костоев

Мурад Оздоев

За подвиги во время Великой Отечественной войны был удостоен высшей награды Родины Рашид-Бек Ахриев — летчик, погибший при доставке в блокадный Ленинград боеприпасов и продовольствия.

Легендой Ингушетии считают одного из первых защитников Бреста Сафарбека Плиева, который принял участие в боевых действиях на границе в первые дни войны. За время боев от реки Стоход и до города Ковель батальон, которым он руководил, уничтожил три пушки, 12 минометов, 10 дзотов, столько же станковых пулеметов, 440 солдат.

Сафарбек Плиев

Депортация

Неизвестно, сколько еще героев дала бы земля Чечено-Ингушетии в годы Великой Отечественной войны, но 23 февраля 1944 года по приказу Иосифа Сталина и Лаврентия Берии началась депортация чеченцев и ингушей в другие районы СССР, а Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована. Были высланы 387 229 чеченцев и 91 250 ингушей. Почти половина из них погибла от голода и болезней по дороге в ссылку и на чужбине.

Причиной депортации были названы предательство представителей народов и переход на службу гитлеровцам. Город Грозный сначала стал центром Грозненского округа Ставропольского края, а потом была создана Грозненская область. Долгие 13 лет прожили вдали от родины тысячи чеченцев и ингушей. Восстановлена Чечено-Ингушская АССР была только в январе 1957 года.

Жители Чечено-Ингушетии возвращаются на родину. 1957

Один из очевидцев военных событий в Чечне — Василий Филькин, бывший секретарь Грозненского горкома партии, выступая на Х пленуме обкома КПСС в 1973 году, опроверг мнение о многочисленных предателях и даже целых бандах, из-за которых были высланы в ссылку чеченский и ингушский народы, отметив, что показателей подлинного патриотизма чеченского и ингушского народов было предостаточно, привела слова Филькина газета «Сердало» в декабре 2004 года.

Воины из Чечено-Ингушетии бесстрашно защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинградской битве, участвовали в битве под Курской дугой, в обороне Малгобека, штурмовали Берлин.

В настоящее время в Чечне проживают девять участников Великой Отечественной войны, а также 436 тружеников тыла и и 228 вдов участников войны. В Ингушетии, по последним данным, проживают четверо ветеранов войны, 118 вдов ветеранов и семь семей погибших участников войны.

Мемориал павшим в Великой Отечественной войне. Грозный Станислав Гайдук

Два города на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР удостоены звания Города воинской славы. За успешную операцию в 1942 году по срыву плана гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов в результате четырехмесячных ожесточенных боев почетное звание в 2007 году присвоено городу Малгобеку.

В 2015 году за массовый героизм горожан, превративших родной город в неприступную крепость на пути врага, присвоено это почетное звание городу Грозному.