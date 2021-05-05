Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Президент группы «В защиту христиан» Туф Бааклини заявил выразил свою глубочайшую благодарность президенту США Джо Байдену в связи с тем, что он стал первым президентом в истории США, признавшим Геноцид армянских христиан, передает американское издание Catholic News Agency.

Новости Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Тони Перкинс полагает, что данный шаг Байдена станет сигналом желания выступить против новых преступлений против человечности во всем мире. Вице-председатель USCIRF Анурима Бхаргава уверена, что память о Геноциде армян должна стимулировать усилия по борьбе с геноцидами, которые происходят в наше время.

По ее мнению, пришло время переориентироваться «на зверства, совершенные против народа рохинджа, работу по привлечению китайского правительства к ответственности за геноцид и преступления против уйгуров и других тюркских мусульман в Синьцзяне».

О чем еще пишет мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Американские епископы раздумывают об отказе Байдену в причастии».