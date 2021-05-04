Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 52 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. И зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 4 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 420 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 52.

Вылечились 22 253 человек, доля выздоровевших составила 91,13%. Из них за последние сутки выписаны 32 человека. В настоящее время от COVID-19 продолжают лечение 788 жителей.

Также в Чувашии COVID-19 стал причиной смерти ещё трех пациентов — всего в республике умерли 1379 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев, который 24 апреля сделал первую прививку от COVID-19, вторым компонентом привьётся 14 мая. По его словам, он «практически не заметил» последствия вакцинации.

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