Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM В Ленинградской области в первые дни майских праздников выявляемость новых зараженных коронавирусом остается высокой. За минувшие сутки в регионе было выявлено 90 инфицированных, что на один случай больше, чем сутками ранее. Об этом 4 мая сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Вместе с тем в Ленобласти за истекшие сутки зарегистрировано еще четыре летальных исхода от COVID-19, что на один случай больше, чем за предыдущий день.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 3 мая было обнаружено в городах Мурино, Выборг (10), Гатчина, Сланцы (шесть), Тосно (четыре случая), Приозерск, Тихвин, в поселках городского типа Кузьмоловский, Вырица и в деревне Малое Верево (по три случая).

Нарастающим итогом в Ленобласти за время пандемии подтвержден 42 931 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 40 186 человек, в том числе за сутки выписаны 69 человек. От COVID-19 скончались 1185 человек.

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