Сеул, , 11:41 — REGNUM Более 170 граждан Южной Кореи прибыли на родину из Ченнаи (Индия). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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Согласно опубликованным данным, самолёт индийской авиакомпании Vistara с 172 гражданами Южной Кореи на борту прибыл в аэропорт Инчхон 4 мая в 10:17 по местному времени.

Известно, что все прибывшие направлены в обсерваторы, где будут находиться течение семи дней.

7 мая авиакомпания Asiana Airlines доставит из индийского Бангалора на родину 211 сограждан.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Индии выявили 368 тыс. человек. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 19 925 604.

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