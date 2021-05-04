Йошкар-Ола, , 11:35 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом был зарегистрирован также один летальных случай.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 231 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в регионе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. В течение пяти предыдущих дней подтверждалось также по 15 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 121 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 358 человек.

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