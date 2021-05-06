6 мая 2021 | Время чтения 7 мин

История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – это судьбы многих миллионов жителей нашей Родины, отстоявших ее честь и независимость, проявивших беспримерное мужество и героизм в боях с фашистскими захватчиками. Самоотверженно боролись с врагом воины-иркутяне. Их славные дела и подвиги отмечены орденами и медалями за мужество и героизм.

Светлана Шаповалова, , 18:00 — REGNUM К началу Великой Отечественной войны Иркутск представлял собой не самый стратегически важный объект с населением чуть больше 240 тысяч человек. Однако по ряду показателей этот сибирский город занимал важное положение. В нём действовал крупный центр телеграфной связи — один из 16 в Советском Союзе и 12-й из них по мощности. Станция обеспечивала связь не только для Иркутской области, но и Республики Бурятия и нынешнего Забайкальского края. Впоследствии через Иркутск проходили железнодорожные и авиационные эшелоны с помощью от союзников по системе ленд-лиза.

Цех №17 завода завод № 39. Иркутск. Иркутская область

Натуральный обмен

22 июня 1941 года, когда началась война, в городе и области прошли митинги с призывом встать на защиту Отечества, отдать все силы для поддержки фронта. В годы войны в Красную Армию было призвано более 200 тыс. человек.

Парадным маршем по улице Карла Маркса на фронт. Иркутск. Иркутская область.1941

Одновременно с введением военного положения в Иркутске, как и по всей стране, вводится карточная система распределения продовольствия. Но торговля в городе не сразу перешла на новые условия распределения товаров. В первые месяцы войны иркутские магазины продолжали работать в обычном режиме, люди получали зарплату деньгами. Некоторое время за рубли у селян можно было закупать свежие овощи и изредка мясо.

Однако вскоре нехватка продуктов стала ощущаться острее. Фронт требовал всё больших поставок продовольствия. А с этим резко изменилась экономическая ситуация в городе. Рубли потеряли актуальность, на смену денежным расчетам приходит так называемый натуральный обмен. В качестве расчетов за продукты принимались драгоценности, одежда, обувь и другие ценные и нужные в хозяйстве вещи.

Промышленность

Промышленность Иркутской области в кратчайшие сроки перестроилась на военный лад. Из западных районов страны в регион эвакуировали 22 крупных предприятия машиностроения и легкой промышленности, 10 трестов и свыше 25 тыс. рабочих и специалистов.

Предприятия были быстро развернуты на базе действующих производств и в самые короткие сроки дали фронту необходимую продукцию. Кроме того, в Иркутск прибыло оборудование с Днепропетровской обувной фабрики, в Усолье-Сибирском, Тельме и Черемхово наладили производство эвакуированные из Одессы и Днепропетровска швейные фабрики.

Колхозы и совхозы области дали стране 50 млн пудов зерна, 44 тыс. тонн мяса, 157 тыс. тонн молока, 150 тонн шерсти. В мобилизации материальных ресурсов огромную роль сыграли рационализаторы и изобретатели.

Колхоз Красная Заря. Село Урик. Иркутская область.1944 г

К октябрю 1941 г. на заводе им. Куйбышева от внедрения 52 рационализаторских предложений экономия составила 231 тыс. руб. Рационализаторы и изобретатели Иркутской обувной фабрики помогли в 1942 г. дополнительно изготовить 10 тыс. пар обуви.

Цех № 100

Впрочем, некоторые предприятия, с учетом особых обстоятельств, размещали отдельно. Так, эвакуированный в Иркутск Луганский патронный завод всю войну действовал в здании нынешнего авиационного техникума на улице Ленина.

На Иркутский авиазавод был переброшен авиационный завод № 39 им. В. Р. Менжинского из Москвы, который 8 декабря 1941 г. объединен с Иркутским авиационным заводом № 125 им. И. В. Сталина. В середине 1942 г. завод № 39 получил задание по организации производства корпусов мин калибра 82 мм при плане выпуска 25 000 штук в месяц.

При существующей организации производства выполнить эту задачу было очень сложно, поэтому на заводе был создан цех № 100, в котором женщины и подростки посменно ежесуточно выдавали по 1000 мин. Особенно трудно приходилось тем, кто содержал семью. Суточная норма хлеба в период с 1941 по 1943 год для всего советского тыла неуклонно снижалась — примерно до 500−400 грамм для самого работника и 200−300 грамм для иждивенцев.

Всё для фронта

Как бы ни было трудно, люди перечисляли однодневные заработки в фонд обороны. За время войны на строительство техники было собрано 117 млн рублей. На эти деньги были построены три танковые колонны: «Иркутский комсомолец», «Иркутский колхозник», «Черемховский шахтёр», на фронт отправлено 20 вагонов подарков.

Даже учебные заведения стали работать на оборону. Так, ремесленное училище № 1 готовило для фронта огнеметы, детали для грозных минометов «Катюша». Швейные и обувные фабрики шили обувь и одежду для Красной Армии, стекольные заводы и мастерские выпускали ампулы для лекарств. Макаронные фабрики и мясокомбинат готовили для фронта сухари, пищевые концентраты, а также противотанковые бутылки с зажигательной смесью, медикаменты и др.

Всесторонняя перестройка промышленности на военный лад продолжала оставаться центральной задачей всех партийных и государственных органов не только в конце 1941 г., но и в течение 1942 г.

Восточно-Сибирская дорога

Огромную нагрузку принял на себя с первых же дней войны железнодорожный транспорт. Он выполнял воинские перевозки и перевозку эвакуированных грузов и людей с запада на восток. На транспорте был введен график военного времени. Стал практиковаться пуск спаренных и сдвоенных поездов, возросли скорости движения. Каждые 20 минут требовалось пропускать поезда с грузом и людьми.

Если в июле 1941 г. при задании 750 км в сутки Восточно-Сибирская дорога выполняла только 700, то в последней декаде октября средняя суточная скорость достигла 850 км. Были перевыполнены основные показатели использования паровозов в паровозных депо Иркутск-I и Иркутск-Сортировочный.

Помощь раненым

В области проходили лечение раненые бойцы. Госпитали располагались преимущественно в учреждениях образования — детских садах и средних школах, педагогическом училище, финансово-экономическом, сельскохозяйственном институтах, а также в клубах и дворцах культуры.

Перед отправкой на фронт. Медицинская комиссия эвакогоспиталя № 934. Госпиталь располагался в Иркутском физиотерапевтическом институте.

На территории области действовали учреждения только общехирургического и терапевтического профиля. В Иркутске из 28 госпиталей один имел нейрохирургическую специализацию, два — челюстно-лицевую, а остальные были общехирургическими с различными профилями: ЛОР, глазным, инфекционным, полостным, костным.

Раненые солдаты у эвакогоспиталя в бывшей школе № 21. Иркутская область 1944

При каждом госпитале имелся свой пункт переливания крови с вполне достаточным количеством доноров, а также кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии. Всего за годы войны эвакогоспитали Иркутской области приняли около 100 тысяч раненых бойцов Красной Армии.

Награды

За вклад трудящихся в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в 1986 году Иркутск наградили орденом Октябрьской Революции. А 9 мая 1945 года иркутяне вместе со всей страной встретили День Победы, который горожане общими усилиями приближали как могли.

Более 9 тысяч иркутян ушли на фронт. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из Иркутской области. Дважды удостоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Павлантьевич Белобородов и Николай Васильевич Челноков.

В память о событиях военных лет многие улицы городов Приангарья названы именами героев войны. В Иркутске также есть улица, названная именем 30-й Иркутской гвардейской дивизии и танк-памятник в честь собранной в городе танковой колонны «Иркутский комсомолец».

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Иркутск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Указу предшествовало заседание оргкомитета «Победа», которое провёл президент России.

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«Только в областном центре было размещено несколько десятков госпиталей. Сотни советских солдат и офицеров прошли здесь лечение и вернулись в строй. Женщины и дети, не щадя сил, работали в полях и на заводах, движимые одной мыслью: все для фронта, все для Победы! Память об их трудовом подвиге мы навсегда сохраним в наших сердцах», — отметил тогда глава Приангарья Игорь Кобзев.

Сбор голосов проводился в очной и онлайн формах на различных интернет-площадках. Всего было собрано около 60 тысяч голосов.

Оригинал Война: Иркутская область 1941−1945 гг создан 05.05.2020 в 18:00

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