Светлана Шаповалова, 6 мая 2021, 18:00 — REGNUM К началу Великой Отечественной войны Иркутск представлял собой не самый стратегически важный объект с населением чуть больше 240 тысяч человек. Однако по ряду показателей этот сибирский город занимал важное положение. В нём действовал крупный центр телеграфной связи — один из 16 в Советском Союзе и 12-й из них по мощности. Станция обеспечивала связь не только для Иркутской области, но и Республики Бурятия и нынешнего Забайкальского края. Впоследствии через Иркутск проходили железнодорожные и авиационные эшелоны с помощью от союзников по системе ленд-лиза.

Цех №17 завода завод № 39. Иркутск. Иркутская область
Цех №17 завода завод № 39. Иркутск. Иркутская область

Натуральный обмен

22 июня 1941 года, когда началась война, в городе и области прошли митинги с призывом встать на защиту Отечества, отдать все силы для поддержки фронта. В годы войны в Красную Армию было призвано более 200 тыс. человек.

Парадным маршем по улице Карла Маркса на фронт. Иркутск. Иркутская область.1941
Парадным маршем по улице Карла Маркса на фронт. Иркутск. Иркутская область.1941

Одновременно с введением военного положения в Иркутске, как и по всей стране, вводится карточная система распределения продовольствия. Но торговля в городе не сразу перешла на новые условия распределения товаров. В первые месяцы войны иркутские магазины продолжали работать в обычном режиме, люди получали зарплату деньгами. Некоторое время за рубли у селян можно было закупать свежие овощи и изредка мясо.

Однако вскоре нехватка продуктов стала ощущаться острее. Фронт требовал всё больших поставок продовольствия. А с этим резко изменилась экономическая ситуация в городе. Рубли потеряли актуальность, на смену денежным расчетам приходит так называемый натуральный обмен. В качестве расчетов за продукты принимались драгоценности, одежда, обувь и другие ценные и нужные в хозяйстве вещи.

Промышленность

Промышленность Иркутской области в кратчайшие сроки перестроилась на военный лад. Из западных районов страны в регион эвакуировали 22 крупных предприятия машиностроения и легкой промышленности, 10 трестов и свыше 25 тыс. рабочих и специалистов.

Предприятия были быстро развернуты на базе действующих производств и в самые короткие сроки дали фронту необходимую продукцию. Кроме того, в Иркутск прибыло оборудование с Днепропетровской обувной фабрики, в Усолье-Сибирском, Тельме и Черемхово наладили производство эвакуированные из Одессы и Днепропетровска швейные фабрики.

Колхозы и совхозы области дали стране 50 млн пудов зерна, 44 тыс. тонн мяса, 157 тыс. тонн молока, 150 тонн шерсти. В мобилизации материальных ресурсов огромную роль сыграли рационализаторы и изобретатели.

Колхоз Красная Заря. Село Урик. Иркутская область.1944 г
Колхоз Красная Заря. Село Урик. Иркутская область.1944 г

К октябрю 1941 г. на заводе им. Куйбышева от внедрения 52 рационализаторских предложений экономия составила 231 тыс. руб. Рационализаторы и изобретатели Иркутской обувной фабрики помогли в 1942 г. дополнительно изготовить 10 тыс. пар обуви.

Цех № 100

Впрочем, некоторые предприятия, с учетом особых обстоятельств, размещали отдельно. Так, эвакуированный в Иркутск Луганский патронный завод всю войну действовал в здании нынешнего авиационного техникума на улице Ленина.

На Иркутский авиазавод был переброшен авиационный завод № 39 им. В. Р. Менжинского из Москвы, который 8 декабря 1941 г. объединен с Иркутским авиационным заводом № 125 им. И. В. Сталина. В середине 1942 г. завод № 39 получил задание по организации производства корпусов мин калибра 82 мм при плане выпуска 25 000 штук в месяц.

Авиационные бомбы, выпускаемые на Иркутском заводетяжелого машиностроения. Иркутск. Иркутская область. 1941-1945
Коллектив цеха №100 завода №39 им. Сталина. Иркутская область
Архив музея ИАЗ
Самолет Ил-4
Архив музея ИАЗ
Цех № 5 Иркутского авиационный завод. Иркутск. Иркутская область
Цех № 5. Иркутского авиационный завод. Иркутск. Иркутская область

При существующей организации производства выполнить эту задачу было очень сложно, поэтому на заводе был создан цех № 100, в котором женщины и подростки посменно ежесуточно выдавали по 1000 мин. Особенно трудно приходилось тем, кто содержал семью. Суточная норма хлеба в период с 1941 по 1943 год для всего советского тыла неуклонно снижалась — примерно до 500−400 грамм для самого работника и 200−300 грамм для иждивенцев.

Всё для фронта

Как бы ни было трудно, люди перечисляли однодневные заработки в фонд обороны. За время войны на строительство техники было собрано 117 млн рублей. На эти деньги были построены три танковые колонны: «Иркутский комсомолец», «Иркутский колхозник», «Черемховский шахтёр», на фронт отправлено 20 вагонов подарков.

Даже учебные заведения стали работать на оборону. Так, ремесленное училище № 1 готовило для фронта огнеметы, детали для грозных минометов «Катюша». Швейные и обувные фабрики шили обувь и одежду для Красной Армии, стекольные заводы и мастерские выпускали ампулы для лекарств. Макаронные фабрики и мясокомбинат готовили для фронта сухари, пищевые концентраты, а также противотанковые бутылки с зажигательной смесью, медикаменты и др.

Всесторонняя перестройка промышленности на военный лад продолжала оставаться центральной задачей всех партийных и государственных органов не только в конце 1941 г., но и в течение 1942 г.

Эшелон с техникой эвакуируемого предприятия. Иркутская область. 1941
Цех Иркутского завода тяжелого машиностроения им. Куйбышева. 1942
Цех Иркутского завода тяжелого машиностроения им. Куйбышева. 1942
Производство лыж. Иркутская область. 1941
Сборка танка «Зоя Космодемьянская». Иркутск. Иркутская область. 1942

Восточно-Сибирская дорога

Огромную нагрузку принял на себя с первых же дней войны железнодорожный транспорт. Он выполнял воинские перевозки и перевозку эвакуированных грузов и людей с запада на восток. На транспорте был введен график военного времени. Стал практиковаться пуск спаренных и сдвоенных поездов, возросли скорости движения. Каждые 20 минут требовалось пропускать поезда с грузом и людьми.

Если в июле 1941 г. при задании 750 км в сутки Восточно-Сибирская дорога выполняла только 700, то в последней декаде октября средняя суточная скорость достигла 850 км. Были перевыполнены основные показатели использования паровозов в паровозных депо Иркутск-I и Иркутск-Сортировочный.

Помощь раненым

В области проходили лечение раненые бойцы. Госпитали располагались преимущественно в учреждениях образования — детских садах и средних школах, педагогическом училище, финансово-экономическом, сельскохозяйственном институтах, а также в клубах и дворцах культуры.

Перед отправкой на фронт. Медицинская комиссия эвакогоспиталя № 934. Госпиталь располагался в Иркутском физиотерапевтическом институте.
Перед отправкой на фронт. Медицинская комиссия эвакогоспиталя № 934. Госпиталь располагался в Иркутском физиотерапевтическом институте.

На территории области действовали учреждения только общехирургического и терапевтического профиля. В Иркутске из 28 госпиталей один имел нейрохирургическую специализацию, два — челюстно-лицевую, а остальные были общехирургическими с различными профилями: ЛОР, глазным, инфекционным, полостным, костным.

Раненые солдаты у эвакогоспиталя в бывшей школе № 21. Иркутская область 1944
Раненые солдаты у эвакогоспиталя в бывшей школе № 21. Иркутская область 1944

При каждом госпитале имелся свой пункт переливания крови с вполне достаточным количеством доноров, а также кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии. Всего за годы войны эвакогоспитали Иркутской области приняли около 100 тысяч раненых бойцов Красной Армии.

Награды

За вклад трудящихся в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в 1986 году Иркутск наградили орденом Октябрьской Революции. А 9 мая 1945 года иркутяне вместе со всей страной встретили День Победы, который горожане общими усилиями приближали как могли.

Более 9 тысяч иркутян ушли на фронт. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из Иркутской области. Дважды удостоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Павлантьевич Белобородов и Николай Васильевич Челноков.

Празднование дня Победы. Иркутск. Иркутская область.1945
Празднование дня Победы. Иркутск. Иркутская область.1945
Командир 5-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор Афанасий Павлантьевич Белобородов. 1943
Начальник политотдела 78-й стрелковой дивизии батальонный комиссар М.М. Вавилов, командир дивизии полковник А.П. Белобородов и начальник оперативного отдела штаба дивизии подполковник А.И. Витевский. 1941 г

В память о событиях военных лет многие улицы городов Приангарья названы именами героев войны. В Иркутске также есть улица, названная именем 30-й Иркутской гвардейской дивизии и танк-памятник в честь собранной в городе танковой колонны «Иркутский комсомолец».

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Иркутск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Указу предшествовало заседание оргкомитета «Победа», которое провёл президент России.

Читайте также: Иркутск получил звание «Город трудовой доблести»

«Только в областном центре было размещено несколько десятков госпиталей. Сотни советских солдат и офицеров прошли здесь лечение и вернулись в строй. Женщины и дети, не щадя сил, работали в полях и на заводах, движимые одной мыслью: все для фронта, все для Победы! Память об их трудовом подвиге мы навсегда сохраним в наших сердцах», — отметил тогда глава Приангарья Игорь Кобзев.

Сбор голосов проводился в очной и онлайн формах на различных интернет-площадках. Всего было собрано около 60 тысяч голосов.

Оригинал Война: Иркутская область 1941−1945 гг создан 05.05.2020 в 18:00

Читайте развитие сюжета: Ко Дню Победы Иркутск окрасился в цвета российского флага